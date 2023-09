No mês de setembro, o programa Bolsa Família atingiu um marco significativo ao incluir 550 mil novos beneficiários em seu programa.

Bolsa Família alcança novos números em setembro: 550 mil famílias incluídas

Essa expansão representa um compromisso contínuo do governo em fornecer assistência social abrangente àqueles que mais necessitam, solidificando uma trajetória de crescimento constante em 2023.

Em resumo, no total, já são 2,15 milhões de novas famílias beneficiadas este ano. Confira em detalhes esse avanço, destacando os estados que lideraram em inclusões e o cronograma de pagamentos para setembro.

Expansão beneficiária em todo o Brasil

A ampliação do Bolsa Família em setembro beneficiou centenas de milhares de famílias em todo o Brasil. Desse modo, esse esforço reflete o compromisso do governo em aliviar as dificuldades financeiras enfrentadas por muitas famílias e garantir um futuro mais promissor. Além disso, demonstra a importância do programa na redução das desigualdades sociais e na promoção de um país mais justo e inclusivo.

Liderança estadual em inclusões

Dentre os estados que lideraram em termos de inclusão de beneficiários em setembro, destacam-se São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Pernambuco. São Paulo registrou a adição de impressionantes 95.873 famílias ao programa, seguido de perto pelo Rio de Janeiro, que incluiu 51.111 famílias. Já a Bahia contribuiu com 42.732 novos beneficiários, enquanto Minas Gerais e Pernambuco somaram 42.173 e 31.137 famílias, respectivamente.

Crescimento sustentável ao longo do ano



Você também pode gostar:

Contudo, o mês de setembro não foi o único a registrar um aumento notável no número de beneficiários do Bolsa Família em 2023. Os esforços contínuos do programa resultaram em um crescimento consistente ao longo do ano.

Conforme informações oficiais, em março, foram adicionadas 694.424 famílias, enquanto junho e julho contabilizaram a inclusão de 300 mil famílias em cada mês. Além disso, maio também não ficou para trás, com a adição de 200 mil famílias.

Calendário de pagamentos em setembro

O cronograma de pagamento do Bolsa Família para setembro é fundamental para garantir que os beneficiários recebam o apoio necessário de forma oportuna.

Desse modo, os repasses serão concluídos até o dia 29 de setembro, com as datas de pagamento variando de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. A seguir, apresentamos o calendário de pagamentos do Bolsa Família em setembro:

NIS final 1: 18 de setembro;

NIS final 2: 19 de setembro;

NIS final 3: 20 de setembro;

NIS final 4: 21 de setembro;

NIS final 5: 22 de setembro;

NIS final 6: 25 de setembro;

NIS final 7: 26 de setembro;

NIS final 8: 27 de setembro;

NIS final 9: 28 de setembro;

NIS final 0: 29 de setembro.

Uma importante medida social

Certamente, a expansão do programa Bolsa Família em setembro de 2023 é um passo importante na direção de garantir um futuro mais promissor para milhares de famílias em todo o Brasil. Dessa forma, o compromisso contínuo do governo em fornecer assistência social abrangente demonstra sua determinação em reduzir as desigualdades e promover a inclusão.

À medida que o programa continua a crescer e evoluir, podemos esperar ver mais famílias brasileiras recebendo o apoio de que precisam para construir vidas melhores e mais dignas.

Cuidado com golpes que envolvam o programa

O programa Bolsa Família é uma iniciativa valiosa do governo brasileiro que visa fornecer assistência financeira a famílias de baixa renda em todo o país. No entanto, infelizmente, sempre que um programa desse tipo existe, também surgem indivíduos inescrupulosos que tentam explorar as pessoas por meio de golpes.

Sendo assim, proteja suas informações pessoais e financeiras. Não compartilhe senhas ou números de conta com estranhos. Além disso, é importante ressaltar que o Bolsa Família não entrará em contato com você por telefone, mensagem de texto ou e-mail solicitando informações pessoais. Portanto, se receber uma comunicação suspeita, não compartilhe informações sensíveis.