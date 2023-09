BOLSA FAMÍLIA de Outubro será antecipado? Veja decisão do Governo e novo calendário de pagamentos

O programa Bolsa Família é uma iniciativa do governo brasileiro que tem como objetivo combater a pobreza e a desigualdade social. Através desse programa, famílias de baixa renda recebem benefícios financeiros financeiros para ajudar no sustento e na educação de seus filhos.

No mês de outubro de 2023, o calendário de pagamentos do Bolsa Família sofreu algumas alterações, e é fundamental que os beneficiários tenham ciência dessas mudanças para garantir a obtenção dos valores devidos.

Alterações no Calendário de Pagamentos

Os dados de pagamento do Bolsa Família variam de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. No entanto, é importante salientar que algumas cidades que se encontrem em estado de calamidade pública ou estado de emergência podem ter os seus dados de pagamento antecipados.

Portanto, é essencial que os beneficiários fiquem atentos às informações divulgadas pelo governo e pela Caixa Econômica Federal, responsável pela operacionalização do programa.

Valores Pagos pelo Bolsa Família

Os valores pagos pelo Bolsa Família são variáveis ??e dependem da composição familiar e de outros critérios estabelecidos pelo programa. Confira os benefícios:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): O BRC é o benefício principal do programa, consistindo em uma quantia per capita de R$ 142 paga a cada membro da família. Esse valor é destinado a suprir as necessidades básicas de alimentação, saúde e educação. Benefício Complementar (BCO): O BCO é um valor suplementar concedido às famílias cuja soma dos benefícios não atinja R$ 600. Ele garante um valor mínimo de R$ 600 por família, assegurando uma renda mais estável e adequada. Benefício Primeira Infância (BPI): O BPI é um acréscimo de R$ 150 por criança com idade entre zero e sete anos incompletos. Esse benefício visa investir no desenvolvimento das crianças nessa faixa etária crucial, proporcionando melhores condições de saúde e educação. Benefício Variável Familiar (BVF): O BVF é um acréscimo de R$ 50 destinado a gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos. Esse benefício visa apoiar as famílias no cuidado e na educação dos seus filhos, garantindo uma renda extra para suprir suas necessidades específicas. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): O BVN é um adicional de R$ 50 por membro da família com até sete meses incompletos (nutriz). Esse benefício tem como objetivo proporcionar apoio financeiro às famílias que têm crianças em fase de amamentação, ajudando-as a suprir as demandas nutricionais desses bebês. Benefício Extraordinário de Transição (BET): O BET é um benefício válido em circunstâncias específicas, a fim de garantir que nenhum beneficiário receba menos do que o montante do programa anterior, conhecido como Auxílio Brasil. O BET será pago até maio de 2025, assegurando uma transição suave para os beneficiários.

Outra informação relevante é o retorno do benefício Vale-Gás no mês de outubro. O valor exato do benefício ainda não foi divulgado, mas estima-se que fique entre R$ 100 e R$ 115. É importante ressaltar que nem todos os beneficiários do Bolsa Família têm direito ao Vale-Gás. A prioridade é dada para famílias em extrema pobreza e famílias mais numerosas.

Novos Beneficiários e Atualizações no Programa

No mês de outubro, novos beneficiários serão aprovados para o programa Bolsa Família. Além disso, também serão realizados desbloqueios, reversão de cancelamentos, novos bloqueios e cancelamentos. Os usuários devem ficar atentos às mensagens enviadas através dos aplicativos oficiais do programa para obter mais informações sobre sua situação.

Calendário de Pagamentos do Bolsa Família em Outubro

A seguir, apresentamos o calendário de pagamentos do Bolsa Família para o mês de outubro:

Dados Final do NIS 18 de outubro 1 19 de outubro 2 20 de outubro 3 23 de outubro 4 24 de outubro 5 25 de outubro 6 26 de outubro 7 27 de outubro 8 30 de outubro 9 31 de outubro 0

Formas de Acesso ao Benefício

Existem diferentes formas de acessar o benefício do Bolsa Família. Os beneficiários podem comparecer pessoalmente a uma agência da Caixa Econômica Federal com seu cartão de benefício e um documento oficial com foto para receber o valor em espécie na caixa da instituição financeira.

Outra opção é utilizar o aplicativo Caixa Tem, que permite a retirada e a entrega do benefício através do celular. É necessário realizar o cadastro na plataforma para ter acesso a essa opção.

Ademais, o Bolsa Família é um programa essencial para a redução da pobreza e da desigualdade social no Brasil. É fundamental que os beneficiários tenham conhecimento das alterações no calendário de pagamentos e dos valores a serem recebidos, além de ficarem atentos a possíveis atualizações e novidades no programa.

O governo e a Caixa Econômica Federal estão empenhados em garantir que as famílias de baixa renda recebam o suporte necessário para garantir sua subsistência e o acesso aos serviços básicos. O Bolsa Família é uma importante ferramenta de inclusão social e econômica, que contribui para a melhoria da qualidade de vida de milhões de brasileiros.