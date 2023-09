Bolsa Família de SETEMBRO passou por antecipação do Governo LULA? Confira

O governo federal concluiu nesta quinta-feira (31) os pagamentos de mais uma rodada do Bolsa Família. Estima-se que pouco mais de 21 milhões de pessoas tenham recebido o saldo em suas contas. Agora, estes usuários querem saber quando o benefício vai ser retomado oficialmente.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, órgão responsável pelos pagamentos, o Bolsa Família vai ser oficialmente retomado a partir do próximo dia 18 de setembro. Assim como nos meses anteriores, o cidadão vai precisar se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS) para saber quando vai poder receber o benefício.

Abaixo, você pode ver a lista completa de pagamentos do Bolsa Família para este mês de setembro.

Usuários com NIS final 1: 18 de setembro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de setembro (terça-feira);

Usuários com NIS final 3: 20 de setembro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 4: 21 de setembro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 5: 22 de setembro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de setembro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de setembro (terça-feira);

Usuários com NIS final 8: 27 de setembro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 9: 28 de setembro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 0: 29 de setembro (sexta-feira).

E as antecipações

Por meio das redes sociais, muitas pessoas começaram a compartilhar supostas informações de que o governo teria tomado a decisão de antecipar os pagamentos do Bolsa Família. De fato, o Ministério deverá antecipar os repasses do benefício, mas dentro do calendário oficial.

De antemão, é possível dizer que dois grupos poderão receber o saldo de maneira antecipada. São eles:

Usuários que recebem oficialmente nas segundas. Neste caso, o pagamento vai ser feito já no sábado imediatamente anterior;

Usuários que residem em cidades que estão em situação de calamidade pública. Neste caso, o repasse é feito diretamente na conta já no dia 18, independente do final do NIS de cada usuário.

Como se vê, as antecipações em questão são feitas dentro do calendário. Não há, portanto, nenhuma previsão de receber o dinheiro do Bolsa Família antes do dia 18. Assim como nos meses anteriores, a regra geral do programa segue sendo fazer os pagamentos nos dez últimos dias úteis do mês.



Tal regra, aliás, não é nova. Desde os primeiros governos do PT, o Bolsa Família sempre foi pago nos dez últimos dias úteis de cada mês. O governo acredita que esta é a melhor forma de fazer com que todos os usuários recebam o dinheiro antes da chegada das contas no final do mês.

Durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), esta lógica chegou a ser alterada. Em alguns meses de 2022, o governo optou por pagar o Bolsa Família já na primeira quinzena. A ideia, no entanto, não rendeu frutos e foi abandonada ainda durante a gestão de Bolsonaro.

Bolsa Família

O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do país. Como dito, mais de 21 milhões de pessoas estão aptas ao recebimento do benefício, de acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento Social.

Para ter direito ao saldo, é necessário ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico. A entrada nesta lista é feita em um ponto indicado pela prefeitura da sua cidade. Para além disso, também é necessário ter uma renda per capita de até R$ 218, segundo as regras gerais oficiais.

Em setembro, o número exato de usuários do Bolsa Família ainda não foi divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. De todo modo, o cidadão interessado em entrar no programa já pode começar a se preparar e criar o seu Cadúnico o quanto antes. Quem ainda não está na lista, precisa manter os dados atualizados.