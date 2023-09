Bolsa Família DESTE estado pode ACABAR e você PRECISA saber DISSO

Para muitos cadastrados, o Bolsa Família não representa um adicional financeiro, mas, sim, a principal fonte de renda da família. Por essa razão, a possibilidade de perdê-lo é sempre bastante prejudicial e exige a atenção do beneficiário. Em um dos estados mais beneficiados pelo programa, diversas pessoas estão em risco de perder esse auxílio.

Segundo Aline Pontes, a coordenadora do Bolsa Família na cidade de Maceió, que é a capital de Alagoas, pelo menos 2.237 indivíduos estão sujeitos a serem excluídos do programa. Em todo o estado de Alagoas, há 549.601 famílias que recebem regularmente essa ajuda financeira, conforme dados do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).

Corte do Bolsa Família em Maceió

Somente na capital, Maceió, existem 106 mil famílias recebendo ativamente o benefício, o qual garante pelo menos R$ 600 por família. Em agosto, o MDS registrou a inclusão de 4,4 mil novos beneficiários em Alagoas, pessoas que estavam no Cadastro Único e cumpriram os requisitos para obter o benefício.

O valor do benefício pago pelo Governo Federal varia, mas é garantido um mínimo de R$ 142 por membro da família, representando uma ajuda fundamental para esse grupo. Além dos R$ 600, são acrescidos R$ 150 para crianças de até 6 anos e R$ 50 para gestantes e indivíduos com idades entre 7 e 18 anos.

Em Maceió, mais de 2.2 mil beneficiários enfrentam o risco de serem excluídos do programa. Isso porque estão sem atividade em suas contas do Caixa Tem por mais de 120 dias. Essa suspensão dos pagamentos chama a atenção, pois está relacionada à inatividade das contas bancárias.

“Temos 2.237 pessoas nessa situação com a conta parada. São perfis variados, pessoas que não atualizaram ou que atualizaram recentemente, outros com vários membros na composição familiar e outros de famílias unipessoais também”, explicou Aline.

Se o valor do benefício não for movimentado ou sacado dentro de 120 dias, o governo considera que não há necessidade de continuar com essa transferência de renda. Portanto, suspende o benefício, direcionando os recursos de volta aos cofres do Tesouro Nacional.

Aqueles que enfrentam problemas com sua conta digital podem efetuar o saque presencial do Bolsa Família na Caixa ou em casas lotéricas. Além disso, para verificar sua situação atual no programa, existem os seguintes canais de atendimento disponíveis:



Sede do Cadastro Único na Serraria, localizada na Avenida Menino Marcelo, antiga Via Expressa;

Utilizando o aplicativo Caixa Tem ( Android ou iOS );

ou ); Visitando uma lotérica ou uma agência da Caixa Econômica Federal.

Calendário do Bolsa Família para o mês de setembro

Os valores do benefício começarão a ser creditados a partir do dia 18 de setembro. Eles seguirão o cronograma de acordo com o último numeral do NIS (Número de Inscrição Social) do titular beneficiário.

Para saber a data específica de pagamento, é necessário verificar o seu NIS e encontrar a correspondente no cronograma de pagamento fornecido pelo órgão responsável. Essas datas são fundamentais para garantir que os beneficiários recebam seus pagamentos de forma organizada e eficiente. Certifique-se de consultar o cronograma para saber quando o seu pagamento estará disponível.