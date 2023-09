Bolsa Família faz novos pagamentos nesta sexta-feira (22/09); veja quem recebe

O Bolsa Família liberou uma nova parcela de pagamentos nesta sexta-feira (22). O repasse é realizado pela Caixa Econômica Federal, que determina o calendário oficial seguindo o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários.

Dessa maneira, a cada dia um novo grupo pode ter acesso aos recursos do programas. Nesta terça, aqueles que possuem o NIS com final 5 já podem movimentar o pagamento.

O Bolsa Família é o maior programa de distribuição de renda do país. Através dele, mais de 20 milhões de famílias são beneficiadas e podem ter acesso a renda para a sua subsistência.

No início do ano, o Governo Federal começou a reformulação do programa e trouxe diversas mudanças, incluindo novas regras e mudança nos valores dos repasses.

A seguir, fique por dentro de tudo sobre o programa Bolsa Família, confira o calendário oficial completo e veja como sacar o benefício.

Bolsa Família de setembro contempla beneficiários com adicionais

Uma das principais alterações da reformulação do Bolsa Família foi a do valor do repasse. De acordo com as novas regras do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), o valor base da parcela é de R$ 600. Assim, nenhuma família poderá receber menos do que este valor.

Além disso, o MDS também instituiu os bônus do Bolsa Família, que garante uma parcela adicional, de acordo com a composição familiar de cada inscrito. Dessa maneira, passou a haver mais equidade na distribuição da renda, de forma que as famílias maiores recebam uma parcela igualmente maior.



De forma prática, para receber os acréscimos, o MDS dividiu os grupos que terão direito ao benefício. Veja como ficou:

Gestantes recebem bônus de R$ 50;

Nutrizes recebem bônus de R$ 50;

Crianças de até 6 anos de idade recebem bônus de R$ 150;

Crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos recebem bônus de R$ 50.

Ademais, vale ressaltar que os bônus do Bolsa Família são cumulativos, ou seja, é possível que uma mesma família receba mais do que uma acréscimo. Um grupo familiar que tiver uma gestante e uma criança de três anos, por exemplo, receberá o total de R$ 800. Esse é o resultado da soma de R$ 600 do valor base + R$ 150 bônus da criança de três anos + R$ 50 bônus da gestante.

Calendário de pagamentos de setembro

Os repasses do Bolsa Família referente a setembro começaram na última segunda-feira (18) e seguirão até o dia 29 de setembro. A Caixa Econômica Federal é a responsável pelos pagamentos e faz os depósitos na conta social digital dos beneficiários.

Assim, confira o calendário oficial completo:

NIS de final 1: dia 18 de setembro;

NIS de final 2: dia 19 de setembro;

NIS de final 3: dia 20 de setembro;

NIS de final 4: dia 21 de setembro;

NIS de final 5: dia 22 de setembro;

NIS de final 6: dia 25 de setembro;

NIS de final 7: dia 26 de setembro;

NIS de final 8: dia 27 de setembro;

NIS de final 9: dia 28 de setembro;

NIS de final 0: dia 29 de setembro.

Como fazer o saque do Bolsa Família?

Os beneficiários do Bolsa Família podem acessar o pagamento do benefício por meio do aplicativo Caixa Tem. Através dele é possível realizar transferências bancárias, Pix, pagamentos, recarga de celular e ainda acessar vários outros serviços da Caixa sem sair de casa.

No entanto, a dúvida de muitas pessoas ainda está relacionada ao saque do benefício, uma vez que a maioria deseja receber o seu pagamento com dinheiro em mãos. Para estes casos, a Caixa oferece os seus canais de atendimento para os clientes que recebem Bolsa Família. Veja as opções disponíveis para saque:

Casas lotéricas;

Correspondentes Caixa Aqui;

Agências (boca do caixa);

Caixas eletrônicos com o cartão do benefício;

Saque sem cartão nos caixas eletrônicos usando o código gerado pelo aplicativo Caixa Tem.

Além disso, também existe a opção de fazer um Pix ou uma transferência para outro banco por meio do Caixa Tem. Assim, o beneficiário também poderá fazer o saque no banco de sua preferência.