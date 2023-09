BOLSA FAMÍLIA impulsiona a economia local e fortalece a geração de empregos

O programa Bolsa Família tem se mostrado uma das maiores iniciativas de assistência à pobreza do mundo, tendo impactos positivos na economia dos municípios brasileiros. Além de promover o combate à pobreza, o programa impulsiona o consumo de alimentos, roupas e produtos de higiene, movimentando o comércio local.

Neste artigo, vamos explorar os efeitos do Bolsa Família na economia dos municípios, incluindo a criação de empregos e os benefícios gerados para a população.

O Programa Bolsa Família

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda que visa combater a pobreza e a desigualdade social no Brasil. Criado em 2003, durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o programa busca garantir o acesso à educação, saúde e alimentação para famílias em situação de vulnerabilidade econômica.

Quem tem direito?

Para ter direito ao Bolsa Família, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Ou seja, se um integrante da família recebe um salário mínimo (R$ 1.302), e nessa família há seis pessoas, a renda de cada um é de R$ 217.

Como está abaixo do limite de R$ 218 por pessoa, essa família tem o direito de receber o benefício.

Impacto na Economia dos Municípios

Diversos estudos têm demonstrado que o Bolsa Família tem um impacto positivo na economia dos municípios brasileiros. Um dos principais efeitos é o estímulo ao comércio local. Os recursos transferidos para as famílias beneficiárias do programa são utilizados para a compra de alimentos, roupas e produtos de higiene, movimentando o setor varejista. Isso gera um aumento na demanda por esses produtos, impulsionando as vendas e gerando empregos no comércio.



Além disso, o programa também contribui para o aumento do emprego formal nos municípios. Segundo estudos, os municípios que receberam mais pagamentos do Bolsa Família tiveram um crescimento maior do emprego formal, com a criação de postos de trabalho no setor privado.

Esses empregos geralmente têm salários de até dois salários mínimos e são ocupados por pessoas com ensino fundamental completo.

Benefícios para a População

O impacto do Bolsa Família vai além dos aspectos econômicos. O programa também tem um efeito positivo sobre a qualidade de vida das famílias beneficiárias. Ao garantir uma renda mínima para essas famílias, o Bolsa Família contribui para a redução da pobreza, permitindo o acesso a alimentos, educação e saúde.

Isso tem um impacto direto na melhoria da saúde e do bem-estar dessas famílias, além de promover a inclusão social e a mobilidade social.

Estudo sobre a Primeira Geração de Beneficiários

Um estudo realizado pela Escola Brasileira de Economia e Finanças da FGV analisou a primeira geração de beneficiários do Bolsa Família. O objetivo foi verificar se essas pessoas, que eram dependentes do programa em 2005, haviam saído do programa, se estavam no mercado formal de trabalho e se houve transferência imediata de renda.

Os resultados mostraram que, em 2019, 20% dessas pessoas ainda eram beneficiárias do programa, enquanto 64% não estavam mais cadastradas no programa. Isso indica uma relativa mobilidade social e a capacidade do programa de promover a inclusão produtiva dessas famílias.

Recomendações para o Futuro do Programa

O Banco Mundial, em um estudo sobre o Bolsa Família, apresentou algumas recomendações para os desafios remanescentes do programa. Entre as recomendações estão melhorias fiscais, aumento dos serviços de assistência social, aumento da eficácia do programa e questões operacionais. Essas recomendações visam fortalecer ainda mais o programa e garantir que ele continue gerando benefícios para a população.

Ademais, o Bolsa Família tem se mostrado uma importante ferramenta de combate à pobreza e promoção da inclusão social no Brasil. Além de garantir uma renda mínima para as famílias em situação de vulnerabilidade, o programa impulsiona a economia dos municípios, gerando empregos e promovendo o crescimento econômico.

É fundamental que o programa seja fortalecido e aprimorado, garantindo assim que mais famílias tenham acesso aos benefícios e que o Brasil continue avançando na redução da desigualdade social.