BOLSA FAMÍLIA SETEMBRO: Antecipações de pagamentos estão chegando

O Programa Bolsa Família é uma iniciativa do governo brasileiro que visa auxiliar as famílias de baixa renda, proporcionando-lhes uma renda mínima mensal. O pagamento do Bolsa Família é aguardado com expectativa pelos beneficiários, e este artigo traz informações importantes sobre o pagamento antecipado do benefício, quem tem direito a recebê-lo e onde sacar os valores.

Pagamento Antecipado do Bolsa Família

Em setembro, o pagamento do Bolsa Família será realizado nos últimos 10 dias úteis. No entanto, algumas famílias terão uma surpresa especial na conta do Caixa Tem, recebendo os depósitos de forma antecipada. A liberação do pagamento será realizada antes da data estabelecida pelo calendário para os beneficiários com o NIS terminado em 1. Essas famílias só iriam receber no dia 18 de setembro, mas poderão ter acesso aos valores desde o sábado, dia 16 de setembro.

Também receberão as parcelas antecipadamente os beneficiários com o NIS final 6. Nesse caso, os valores só seriam depositados no dia 25 de setembro, mas as parcelas já estarão disponíveis desde o sábado, dia 23 de setembro.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

O Bolsa Família é destinado às famílias com renda de até R$ 218 por pessoa ao mês. Para ter acesso ao benefício, é necessário estar inscrito no Cadastro Único, o CadÚnico, e possuir dados corretos e atualizados. O cadastramento pode ser feito presencialmente, pelo responsável familiar, em um posto de atendimento da assistência social do município, como em um CRAS.

Será necessário apresentar o CPF ou título de eleitor do responsável familiar, além de um documento de identificação de cada pessoa da família.

Onde sacar os valores do Bolsa Família?

As quantias depositadas pelo programa social podem ser sacadas em diferentes locais. É necessário apresentar um documento oficial com foto para realizar o saque. Confira as opções disponíveis:



Unidades itinerantes

O programa disponibiliza unidades itinerantes para realizar o saque do Bolsa Família. Essas unidades percorrem diferentes regiões, facilitando o acesso dos beneficiários ao benefício. É importante verificar a programação das unidades itinerantes para saber quando e onde elas estarão disponíveis.

Lotéricas

As lotéricas também são locais onde é possível sacar o Bolsa Família. Basta apresentar o documento oficial com foto e informar o número do NIS (Número de Identificação Social) para realizar o saque.

Agências da Caixa

As agências da Caixa Econômica Federal também estão habilitadas a realizar o saque do Bolsa Família. O beneficiário deve comparecer a uma agência, apresentar o documento oficial com foto e informar o número do NIS.

Postos de atendimento bancários

Os postos de atendimento bancários são outra opção para sacar o benefício. Esses postos estão presentes em diversas localidades e oferecem comodidade aos beneficiários do Bolsa Família.

Postos avançados de atendimento

Os postos avançados de atendimento da Caixa são locais onde é possível realizar diversas operações bancárias, incluindo o saque do Bolsa Família. Esses postos estão espalhados pelo país e oferecem um atendimento ágil e eficiente.

Correspondentes Caixa Aqui

Os correspondentes Caixa Aqui também oferecem a opção de sacar o Bolsa Família. Esses estabelecimentos estão presentes em diversos comércios e facilitam o acesso ao benefício.

Terminais de autoatendimento

Por fim, os terminais de autoatendimento da Caixa são uma opção prática e conveniente para sacar o Bolsa Família. Basta utilizar o cartão do benefício e seguir as instruções do terminal para realizar o saque.

Aplicativo Caixa Tem: Facilidade e Agilidade no Acesso ao Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família também têm a opção de movimentar as parcelas de forma online através do aplicativo Caixa Tem. Esse aplicativo gratuito permite transferências e pagamentos facilitados, inclusive por PIX. Através do Caixa Tem, as famílias podem utilizar os valores do Bolsa Família em qualquer lugar, sem a necessidade de enfrentar filas para sacar a parcela.

Ademais, o Bolsa Família é um importante programa de transferência de renda que auxilia as famílias de baixa renda. O pagamento antecipado do benefício traz mais comodidade e tranquilidade para os beneficiários, e o acesso aos valores pode ser feito em diferentes locais, desde unidades itinerantes até terminais de autoatendimento.

Além disso, o aplicativo Caixa Tem oferece facilidade e agilidade na movimentação das parcelas do Bolsa Família.