BOLSA FAMÍLIA terá aumento de R$ 200 em Outubro! Confira quem terá direito

O programa Bolsa Família, um dos principais programas sociais do Brasil, trará uma novidade a partir do próximo mês de outubro. As famílias que possuem crianças de até seis meses de idade terão um adicional de R$ 200 em sua parcela.

Essa medida foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula em junho deste ano.

O que é o Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda criado pelo governo federal em 2003, com o objetivo de combater a pobreza e a desigualdade social. Ele beneficia famílias em situação de vulnerabilidade, que possuem uma renda per capita de até R$ 218 por mês.

Adicional de R$ 200 para famílias com crianças de até seis meses

A partir de outubro, as famílias que possuem crianças de até seis meses de idade receberão um adicional de R$ 200 em sua parcela do Bolsa Família. Esse adicional foi implementado com o intuito de auxiliar as famílias nesse período inicial da vida do bebê, garantindo uma renda extra para suprir suas necessidades.

Pagamento do adicional adiado para outubro

Inicialmente, o pagamento do adicional estava previsto para iniciar em setembro. No entanto, devido a limitações operacionais e necessidades de ajustes ao Sistema de Benefícios ao Cidadão (Sibec), o início do pagamento foi adiado para o mês de outubro.

Vale ressaltar que o adicional de R$ 200 para famílias com crianças de até seis meses se soma aos adicionais já existentes no Bolsa Família. Atualmente, as famílias beneficiárias já recebem um adicional de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos incompletos, e um adicional de R$ 150 para cada criança com idade entre 0 e 6 anos.

Com a implementação do adicional de R$ 200 para famílias com crianças de até seis meses, o valor destinado aos bebês de até sete meses incompletos será a soma dos dois benefícios.

Novo valor médio do Bolsa Família

Com as mudanças no programa, o valor médio do Bolsa Família será o maior da história. Cada família beneficiária receberá em média R$ 705,40, o que representa um aumento significativo em relação aos valores anteriores. Ao todo, serão contempladas 21,2 milhões de famílias beneficiárias em outubro.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em Setembro

Confira abaixo o calendário de pagamento do Bolsa Família para o mês de setembro, de acordo com o número final do NIS:

Número final do NIS Data de pagamento 1 18 de setembro 2 19 de setembro 3 20 de setembro 4 21 de setembro 5 22 de setembro 6 25 de setembro 7 26 de setembro 8 27 de setembro 9 28 de setembro 0 29 de setembro

É importante ressaltar que o beneficiário do Bolsa Família tem um prazo de 120 dias após o depósito para movimentar o valor recebido. Caso contrário, o benefício será bloqueado.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para poder receber o Bolsa Família, é necessário atender a alguns requisitos estabelecidos pelo programa. A principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Além disso, é preciso estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Como se cadastrar no Bolsa Família?

Para se cadastrar no Bolsa Família, é necessário procurar um posto de atendimento da assistência social do seu município, como os CRAS (Centros de Referência de Assistência Social). É preciso apresentar o CPF ou o título de eleitor e fornecer as informações corretas e atualizadas sobre a sua família.

Ademais, o adicional de R$ 200 para famílias com crianças de até seis meses no Bolsa Família traz um alívio financeiro importante para essas famílias. Com o aumento do valor médio do programa, mais pessoas serão beneficiadas e terão a oportunidade de melhorar sua qualidade de vida.

É fundamental que as famílias que se enquadram nos requisitos do programa se cadastrem no Cadastro Único para Programas Sociais e acompanhem o calendário de pagamento para garantir o recebimento dos benefícios.

O Bolsa Família continua sendo uma ferramenta essencial no combate à pobreza e à desigualdade social no Brasil.

