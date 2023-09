BOLSA FAMÍLIA terá pagamentos atrasados devido ao feriado do dia 7?

O Bolsa Família é um programa social do governo brasileiro que tem como objetivo auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Muitas pessoas dependem desse benefício para garantir a subsistência de suas famílias.

Com a proximidade do feriado nacional de 7 de setembro (Dia da Independência do Brasil), surge a dúvida se os pagamentos do Bolsa Família serão afetados. Neste artigo, vamos esclarecer essa questão e fornecer todas as informações necessárias sobre os pagamentos do programa em setembro.

Os pagamentos do Bolsa Família não serão afetados pelo feriado

Diferentemente de outros serviços que podem ficar indisponíveis durante feriados nacionais, os pagamentos do Bolsa Família não serão impactados pelo feriado de 7 de setembro. Isso ocorre porque o benefício não foi antecipado e seguirá o calendário de pagamento regular. Todos os meses, a Caixa Econômica Federal realiza o repasse das parcelas nos últimos 10 dias úteis do mês, garantindo que as famílias recebam o benefício de forma consistente.

Calendário de pagamento em setembro

O calendário de pagamento do Bolsa Família em setembro já está disponível. As datas de depósito variam de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) do responsável familiar. Confira abaixo quando cada grupo de inscritos receberá o pagamento:

Data de Depósito Último dígito do NIS 18 de setembro 1 19 de setembro 2 20 de setembro 3 21 de setembro 4 22 de setembro 5 25 de setembro 6 26 de setembro 7 27 de setembro 8 28 de setembro 9 29 de setembro 0

Consulte o seu benefício de forma rápida e prática

Para verificar quando você receberá o pagamento do Bolsa Família, existem algumas opções disponíveis. A primeira é baixar o aplicativo do Bolsa Família, que está disponível gratuitamente para celulares Android e iPhone (iOS). Com o aplicativo, você pode consultar o calendário de pagamento, além de ter acesso a outras informações relacionadas ao programa.



Outra opção é ligar para a Central de Atendimento da Caixa, pelo número 111. Nessa central, você poderá obter informações sobre o seu benefício e esclarecer qualquer dúvida que possa ter.

Além disso, a Caixa também disponibiliza o serviço de Atendimento Caixa ao Cidadão, que pode ser acessado pelo número 0800 726 02 07. Esse serviço é especialmente útil para quem não possui acesso à internet ou prefere obter informações por telefone.

Ademais, é importante destacar que os pagamentos do Bolsa Família em setembro não serão afetados pelo feriado nacional de 7 de setembro. O benefício seguirá o calendário de pagamento regular, garantindo que as famílias cadastradas possam receber o auxílio de forma consistente.

Lembre-se de consultar o calendário de pagamento para saber exatamente quando você irá receber o seu benefício. Utilize o aplicativo do Bolsa Família ou entre em contato com a Central de Atendimento da Caixa para obter mais informações.

O Bolsa Família desempenha um papel fundamental na redução da desigualdade social no Brasil, proporcionando apoio financeiro às famílias que mais precisam. Se você é beneficiário do programa, fique atento ao calendário de pagamento e garanta o recebimento do seu benefício.

Para mais informações sobre o Bolsa Família e outros programas sociais do governo, consulte o site oficial da Caixa Econômica Federal.