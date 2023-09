BOLSA FAMÍLIA vai pagar adicional de R$200 em setembro; veja como receber

O programa Bolsa Família é um importante auxílio do Governo Federal que visa combater a pobreza e promover a inclusão social no Brasil. Em setembro, os beneficiários poderão contar com um adicional de R$200, além do valor mínimo do programa.

Neste artigo, vamos explorar todos os detalhes desse adicional, quem tem direito a recebê-lo, como consultar o benefício e o cronograma de pagamentos. Continue lendo para saber mais!

Quem tem direito ao adicional do Bolsa Família?

Para receber o adicional de R$200, as famílias precisam atender a alguns critérios estabelecidos pelo programa. Primeiramente, é necessário ter uma renda mensal per capita de até R$218. Além disso, é preciso estar inscrito no CadÚnico, o Cadastro Único para Programas Sociais. Vale ressaltar que é importante manter os dados atualizados, como endereço, renda e outros, para garantir o recebimento do benefício.

O que é o adicional de R$200 e como funciona?

O adicional de R$200 é a soma de diferentes benefícios destinados a grupos específicos. São eles:

R$150 por criança de até seis anos;

R$50 por gestante ou lactante;

R$50 por adolescente.

Caso a família se enquadre em algum desses perfis, o governo disponibilizará o auxílio extra de R$200 na segunda quinzena do próximo mês. Esse valor poderá ser movimentado através do aplicativo Caixa Tem, em casas lotéricas, agências da Caixa Econômica Federal, correspondentes CAIXA Aqui, terminais de autoatendimento e unidades itinerantes.



Como consultar o benefício do Bolsa Família?

Os beneficiários têm diversas opções para consultar o adicional e outras parcelas do Bolsa Família. Confira os canais disponíveis:

App Caixa Tem (disponível para Android iOS );

App Bolsa Família (disponível para Android iOS );

Portal Cidadão da Caixa;

Telefone 111.

Qual é o cronograma de pagamentos em setembro?

O pagamento do Bolsa Família é organizado em grupos, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). A partir da segunda quinzena de setembro, serão realizados os pagamentos para os seguintes grupos:

Último dígito do NIS Data de pagamento 1 18/09 2 19/09 3 20/09 4 21/09 5 22/09 6 25/09 7 26/09 8 27/09 9 28/09 0 29/09

Ademais, o adicional de R$200 do Bolsa Família em setembro é uma ajuda importante para as famílias brasileiras que se encontram em situação de vulnerabilidade social. O programa, além de garantir uma renda mínima, promove a inclusão e o combate à pobreza.

Se você é beneficiário do Bolsa Família, verifique se atende aos critérios para receber o adicional e fique atento ao cronograma de pagamentos. Utilize os canais disponíveis para consultar o benefício e garantir o acesso aos recursos. O governo está empenhado em garantir a assistência necessária para as famílias que mais precisam.