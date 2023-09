BOM DE CAMA! 5 alimentos que melhoram o desempenho sexual

Você conhece quais os alimentos que melhoram o desempenho sexual? É isso mesmo, ter uma alimentação equilibrada também faz com que sua disposição e desempenho na cama melhorem.

É claro que não é apenas a alimentação que garante o resultado esperado, mas já é um grande apoio para quem deseja ter noites inesquecíveis. Então, vem descobrir o que deve ser inserido em sua dieta.

Os 5 alimentos que melhoram o desempenho sexual

De acordo com pesquisas e estudos científicos, há cinco alimentos que são grandes aliados de quem busca melhorar o desempenho sexual. Isso porque, potencializa a libido, aumenta a disposição física e entrega melhores performances sexuais.

A seguir, conheça cada um desses alimentos, entenda porque eles estão presentes nesta lista e ainda veja alguns exemplos de como incorporá-los em sua alimentação diária.

1 – O chocolate amargo ajuda no desempenho sexual

Começamos a lista dos alimentos que melhoram o desempenho sexual com um produto amado por muitas pessoas, que é o chocolate amargo. Assim, ele não é apenas um deleite indulgente, mas também melhora o fluxo sanguíneo, relaxa os vasos sanguíneos e potencializa e auxilia a ereção masculina.

Segundo um estudo publicado pelo The Journal of Sexual Medicine, o consumo desse insumo está associado ao aumento da atividade e do desejo sexual no sexo feminino. Aliás, o chocolate amargo sempre foi tido como um produto afrodisíaco.

É bem difícil que alguém não goste do chocolate. Portanto, pode-se fazer o consumo do alimento puro ou em preparações, como bolo, pavê, mousses, brigadeiros, pudins e outros doces. Ou então, pode fazer um fondue para começar a animar a noite com seu parceiro.



2 – As nozes estão entre os alimentos que melhoram o desempenho sexual

Outro alimento que está na lista são as nozes, que são ricas em ácido alfa-linolênico, que é um tipo de ômega 3. Aliás, um estudo da Biology of Reproduction indicou que os homens que seguem uma dieta rica em nozes mostram uma melhora na qualidade do esperma.

As nozes devem ser alimentos consumidos com cautela, isso porque, as oleaginosas podem ser responsáveis pelo aumento de peso se forem ingeridas em excesso. Então, seja criterioso.

Assim como o chocolate, elas também podem ser consumidas in natura. Inclusive, é bem melhor que seja dessa forma. Afinal, são menores e se ingeridas sozinhas vão potencializar seu efeito.

3 – A pimenta vermelha também melhora o fluxo sanguíneo

O terceiro dos cinco alimentos que melhoram o desempenho sexual é a pimenta vermelha. É um tempero picante que aumenta a circulação e o fluxo sanguíneo no corpo humano. Além disso, elas contém capsaicina, que é um composto que demonstrou estimular a liberação de endorfinas, o que cria uma sensação de euforia, mesmo que temporária.

Diferente dos outros alimentos da lista, ele é um tempero. Portanto, você não deve consumi-las in natura. Ou seja, aposte em temperar seus pratos preferidos e até mesmo usando-a em molhos e caldos para apimentar ainda mais a sua noite.

4 – O abacate está entre os alimentos que melhoram o desempenho sexual

Rico em ácido fólico, o abacate está entre os alimentos que melhoram o desempenho sexual, porque ajuda a metabolizar as proteínas e melhora a energia. Aliás, possui vitamina B6, que é um nutriente que potencializa a produção dos hormônios masculinos.

O abacate também tem potássio, que regula a glândula tireóide em mulheres. Ou seja, é um grande aliado e potencializador da líbido tanto em homens quanto mulheres. Então, não pode faltar em sua alimentação.

Você pode consumir a fruta in natura ou ousar em preparos de shakes, batidinhas e sucos mais espessos. Quem gosta mais de cozinhar pode fazer lanches ou um delicioso guacamole.

5 – Ostras encerram a lista dos alimentos afrodisíacos

Sem dúvidas o último dos alimentos que melhoram o desempenho sexual é o mais diferente: as ostras. Aliás, são conhecidas por serem afrodisíacas e ricas em zinco, que é indispensável para a produção de testosterona e aumento da libido.

De acordo com uma pesquisa da American Chemical Society, as ostras possuem compostos específicos que são muito eficazes em liberar os hormônios sexuais.

Por ser um ingrediente muito caro e de difícil preparo, o indicado é consumir pratos prontos que possuem as ostras. Assim, além de se deliciar com um ingrediente maravilhoso, estará potencializando o seu desempenho sexual.

Agora, insira os alimentos que preferir em sua rotina para garantir que terá noites ainda mais inesquecíveis com seu parceiro ou parceira.