O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) anunciou um adicional de R$ 300 para beneficiários do Bolsa Família em setembro. Saiba tudo sobre essa boa notícia e como garantir o seu bônus.

Bônus de R$ 300 para o Bolsa Família? Confira se você pode receber!

O Bolsa Família é um programa social essencial que beneficia milhões de famílias em todo o Brasil. Desse modo, criado com o objetivo de combater a pobreza e reduzir as desigualdades, o programa oferece auxílio financeiro mensal para famílias de baixa renda.

E agora, uma excelente notícia está chegando para os beneficiários: um bônus de R$ 300 que será concedido a um grupo específico de segurados do Bolsa Família.

Bônus de R$ 300 do Bolsa Família: entenda os detalhes

Em setembro, algumas famílias assistidas pelo Bolsa Família terão a oportunidade de receber um adicional de R$ 300. Isso significa que, neste mês, a parcela regular do programa social será incrementada, resultando em uma transferência de renda ainda mais substancial.

Mas como fazer parte desse grupo de beneficiários? É simples: a família precisa ter, em seu núcleo, duas crianças de 0 a 6 anos completos. Esse valor adicional é concedido por meio do Benefício Primeira Infância, um benefício extra que já vem sendo pago desde março para famílias com crianças nessa faixa etária.

Em resumo, cada criança que atender aos critérios de idade garantirá um adicional de R$ 150 para a família, e não há limite para o número de crianças que podem receber esse benefício em um único mês.

Outros benefícios adicionais do Bolsa Família



É importante destacar que o Benefício Primeira Infância é apenas um dos benefícios adicionais disponíveis no Bolsa Família. Uma vez que além dele, os segurados têm acesso ao Benefício Variável Familiar, que oferece um repasse de R$ 50 para famílias que tenham crianças e adolescentes de 7 a 18 anos. Bem como, gestantes e mães que amamentem bebês de até sete meses de idade.

Desse modo, a média de acréscimo para a família brasileira é de R$ 300, considerando os adicionais pagos ao grupo familiar. Embora esse valor seja menor em comparação ao do Benefício Primeira Infância, ele abrange um número maior de dependentes, o que contribui para um aumento significativo no valor total recebido pelo programa.

Contudo, vale ressaltar que ambos os benefícios adicionais são cumulativos, ou seja, uma família pode receber ambos os benefícios ao mesmo tempo, desde que tenha membros elegíveis para ambos os repasses.

Por essa razão, é fundamental que os segurados mantenham seus dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) para garantir que não percam nenhum benefício adicional.

Calendário de transferências e opções de saque

A Caixa Econômica Federal (CEF) é a instituição responsável pelo repasse do Bolsa Família e já divulgou o calendário oficial de pagamentos para este mês.

Desse modo, os pagamentos serão efetuados nos últimos 10 dias úteis de setembro, seguindo o calendário de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do Responsável Familiar. Confira as datas:

NIS final 1: 18 de setembro;

NIS final 2: 19 de setembro;

NIS final 3: 20 de setembro;

NIS final 4: 21 de setembro;

NIS final 5: 22 de setembro;

NIS final 6: 25 de setembro;

NIS final 7: 26 de setembro;

NIS final 8: 27 de setembro;

NIS final 9: 28 de setembro;

NIS final 0: 29 de setembro.

Sobre o saque

O saque estará disponível em qualquer agência, caixa eletrônico ou lotérica da Caixa Econômica Federal por até 120 dias. Para efetuar o saque, é necessário ter o cartão do benefício, como o cartão Bolsa Família, o cartão Auxílio Brasil ou o cartão Cidadão da Caixa Econômica Federal.

Contudo, aqueles que não possuem o cartão físico podem utilizar o aplicativo Caixa Tem para acessar o repasse. Aproveite essa oportunidade de aumentar a sua renda familiar e garantir o bem-estar de sua família. Mantenha seus dados atualizados e fique atento ao calendário de pagamento para não perder nenhum benefício do Bolsa Família.