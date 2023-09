Booker T prevê que Shelton Benjamin pode fazer o retorno da WWE

Mqualquer fã da WWE sente falta da presença de Shelton Benjamim no mundo do wrestling e lenda Booker T previu que ele poderia retornar ao esporte.

Embora ele não tenha compartilhado nenhum conhecimento interno, ele parecia sugerir que Benjamin poderia ter um retorno de alguma forma.

“Shelton ganhou 20 anos disso [the wrestling business] e acho que só porque ele pode ser liberado como um talento não significa que ele não possa encontrar seu caminho de volta como, você sabe, produtor, treinador, treinador, etc.”, Booker T analisado.

“Então eu acho Shelton tem muitas opções. Uma coisa sobre Shelton é que ele era definitivamente muito valorizado na empresa.

“Ele era muito respeitado também pelo que realizou não apenas na WWE, mas pelo que fez na faculdade antes de chegar lá.”

Hall da Fama

Dado o seu incrível histórico e conquistas, alguns também questionaram se Benjamin poderia ser um possível membro do Hall da Fama.

Booker T acrescentou a esses pensamentos, dizendo que não tinha dúvidas sobre a perspectiva.

“[Do you think Dolph Ziggler and Shelton Benjamin will get inducted into the Hall of Fame one day?] 110% sem dúvida. Sem dúvida”, acrescentou Booker T.

A carreira de Benjamim

Benjamin começou sua carreira de wrestling profissional no território de desenvolvimento da WWE Ohio Valley Wrestling (OVW), onde conquistou o OVW Southern Tag Team Championship quatro vezes (três vezes com Brock Lesnar e uma vez com Rodney Mack).

A WWE então o transferiu para o elenco principal em 2002, onde formou uma aliança com Kurt Angle e Charlie Haasconhecido como Team Angle, e mais tarde, The World’s Greatest Tag Team com Haas.

Benjamin ganhou vários campeonatos na WWE, incluindo o Intercontinental Championship três vezes, o United States Championship uma vez e o World Tag Team Championship duas vezes com Haas.

Ele também foi ex-WWE Raw Tag Team Champion, que venceu com Cedrico Alexandre.

Além de suas realizações no ringue Benjamin também é conhecido por sua personalidade única e senso de humor, o que o torna uma figura popular entre fãs e colegas.