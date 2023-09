Boxe: a razão pela qual a Golden Boy Promotions de Oscar de la Hoya entrou com uma ação contra Ryan Garcia

Promoções Golden Boy proprietário Oscar de la hoya tem um histórico de problemas legais com suas estrelas do boxe. Atualmente, ele está envolvido em uma ação judicial contra Ryan Garcia sobre divergências fundamentais sobre a forma como De la Hoya promoveu seu próprio lutador. A gota d’água foi durante a promoção da luta Ryan Garcia x Gervonta Davis, com ambos os lados alegando argumentos diferentes que fazem sentido no papel. Mas olhando para o histórico de Oscar de la Hoya com suas próprias estrelas, fica claro que ele tem o problema de se meter em encrencas com seus melhores lutadores por causa de dinheiro. Caso você esteja se perguntando qual outra estrela estava envolvida em problemas legais com a Golden Boy Promotions, você pode adivinhar rapidamente. Na verdade, ele apareceu em um episódio recente do Breakfast Club discutindo essa mesma questão entre Ryan Garcia e De la Hoya.

Os problemas jurídicos de Canelo Alvarez com Oscar de la Hoya

Em 2020, Saul ‘Canelo’ Alvarez conseguiu sair de seu contrato de 11 lutas e US$ 365 milhões com o Golden Boy depois de processar a promoção de De la Hoya. Durante aquela entrevista no Breakfast Club, ele afirmou claramente que alertou Ryan Garcia sobre a mente voltada para os negócios de De la Hoya. Em junho, Ryan alegou por meio de uma carta escrita que seu contrato havia sido violado. De acordo com o pessoal da ESPN, a mediação entre as promoções Golden Boy de Ryan dna De la Hoya está marcada para começar em 18 de outubro, enquanto ambos os lados continuam planejando a próxima luta de Garcia. Em abril, Ryan sofreu sua primeira derrota na carreira contra Gervonta Davis em uma luta que tinha uma cláusula de hidratação que Garcia concordou sem o consentimento de De la Hoya. Apesar disso, Ryan Garcia ainda ganhou cerca de US$ 30 milhões pela luta.

Após esta carta de Garcia, Golden Boy respondeu na forma de uma ação judicial movida no distrito de Nevada, nos Estados Unidos. O principal objetivo era fazer cumprir o contrato com Garcia. Ao contrário do processo de Canelo, Ryan Garcia não conseguiu rescindir o contrato e De la Hoya já está procurando um adversário para Ryan em meados de novembro. O caso foi encerrado quando o processo foi arquivado e De la Hoya conseguiu manter seu lutador estrela. Segundo Oscar, não há ressentimentos ou animosidade em relação a Garcia. Garcia alega que a quebra de contrato estava ligada ao não honrar a exclusividade com a DAZN nas vendas de pay-per-view. A luta foi transmitida também pelo Showtime. Ryan também afirma que Golden Boy violou a Lei Ali, que protege os direitos dos boxeadores em nível federal.