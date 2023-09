Boxe: Canelo Alvarez admite que não é o único que pode ser chamado de ‘melhor boxeador do mundo’

Colá Saul ‘Canelo’ Álvarez está se preparando para sua tão esperada luta contra Jermell Charloque deverá ser uma grande comemoração, ele também reservou um tempo para falar sobre sua carreira.

O grande campeão mexicano de boxe, considerado o melhor lutador peso por peso do mundo, aparecerá diante de milhares de pessoas para tentar se manter no topo, embora isso seja algo que ele não vê mais como exclusivo.

O encontro do lutador asteca será no próximo sábado, 30 de setembro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Isto depois, em entrevista ao Brian Custerno podcast The Last Stand, Álvarez garantiu que não se considera mais o único e melhor boxeador do mundo.

“Sabe, acho que todos nós merecemos ser o número um peso por peso. Acho que é (des)respeito colocar alguém no topo porque, você sabe, você tem Inouevocê tem Crawfordvocê tem Usyk, você tem muitos lutadores excelentes por aí. E acho que todos nós merecemos ser o número um”, disse ele.

Isto tem causado muita reacção, porque até há algumas semanas atrás ele afirmava que apenas Fúria de Tyson poderia chegar perto dele, mas sentiu que havia provado que era o melhor lutador do mundo. E agora tudo isso mudou.

Canelo detém um recorde de 59-2-2 como boxeador profissional e é o atual detentor dos campeonatos mundiais de super-médios do Conselho Mundial de Boxe (WBC), da Associação Mundial de Boxe (WBA), da Organização Mundial de Boxe (WBO) e da Federação Internacional de Boxe (IBF). .

Canelo pronto para vencer Charlo

Jermell Charlo faltam apenas alguns dias e de acordo com Caneloele já sabe o que CharloAs ‘maiores’ armas de Irão são as que o caça americano tentará usar contra ele.

Muito se tem falado sobre as mudanças físicas Charlo teve que suportar especificamente a especulação sobre JermelCom a mudança de peso, porém, o mexicano afirma que está pronto para enfrentá-lo.

Durante entrevista para divulgação da luta Canelo quebra o que Charlo poderia usar contra ele, porém, mencionou que está acostumado a lutar em vários estilos, pois luta desde os 15 anos.

“A maior arma dele é tudo, ele dá soco, aguenta soco, também se move e é alto; acho que ele tem tudo, mas estou acostumado a lutar em todos os estilos e estou pronto!” ele disse.

A revelação de Canelo sobre o fim da carreira

Os dois lutadores começaram a divulgar a luta com uma série de eventos na mídia onde conversaram com a imprensa. Durante um deles, Canelo revelou algo que, embora ninguém tenha pensado nisso, confundiu o mundo do boxe.

Quando Canelo se aposentará e a aposentadoria paira sobre Canelo? Ele respondeu diretamente, pois seu corpo sofreu muitos golpes durante sua carreira no boxe.

“Acho que ainda tenho pelo menos mais quatro anos, talvez cinco. Sou boxeador profissional desde os 15 anos. São quase 18 anos lutando profissionalmente. , mais ou menos nessa idade. Isso deve ser mais que suficiente, são tantos anos de boxe. Até lá já terei conquistado muitas coisas e depois terei que aproveitar a vida com a família e tudo mais”, disse.