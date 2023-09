Boxe: Canelo Alvarez avisa os gêmeos Charlo: nunca esqueço

Canelo Álvarez emitiu um aviso severo ao Irmãos Charlo em relação aos comentários anteriores sobre ele antes de seu confronto com Jermel em Nevada.

Canelo participou recentemente de um treino nos EUA em preparação para a próxima luta contra o atual rei da divisão de 154 libras, Jermell Charlo.

Este confronto será o evento principal de um evento SHOWTIME Pay-Per-View no sábado, 30 de setembro, que acontecerá na T-Mobile Arena em Las Vegas e será apresentado pela Canelo Promotions em colaboração com os Premier Boxing Champions.

Canelo pronto para qualquer um

Com a luta se aproximando, a sensação do boxe mexicano deu a entender que poderia considerar desafiar Jermall Charlo assim que tiver cuidou do primeiro dos irmãos Charlo.

“Sempre quero fazer as melhores lutas. Estou animado por estar nessa luta”, Canelo estressado.

“Essa é uma luta que as pessoas já falam há algum tempo. Estou animado para mostrar minhas habilidades ao Charlos. Agora Jermell vai sentir minhas habilidades.

“Acho que Jermell Charlo é a luta perfeita no momento. Ele está me criticando há muito tempo. eu nunca esqueço. Ele disse muitas coisas.

“Ele nunca acreditou nas minhas habilidades no ringue de boxe, mas logo descobrirá. Ele e o irmão não acreditaram nas minhas habilidades. Isso me motivou nessa luta.

“Sempre nos preparamos 100 por cento, não importa onde estejamos. É diferente estar aqui. No começo não conseguia respirar muito bem. Mas agora me sinto ótimo. Encontrei um lugar que me deixou feliz e forte.

“Charlo vai pesar 168 libras. Já dei esse salto antes, então eu sei. Acho que quando você é um grande campeão como ele, não importa.

“Esse tipo de luta me motiva. Gosto de ser subestimado. É isso que me deixa animado para essa luta”.