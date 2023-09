Boxe: Canelo Álvarez com autoestima elevada antes da luta Charlo: Sou sempre o número 1

EUNo emocionante mundo do boxe, estamos nos preparando para um confronto que deixará todo mundo falando – Canelo Álvarez vs. Jermell Charlo. Na noite deste sábado em Las Vegaso ringue de boxe testemunhará “Undisputed Vs. Undisputed” como mexicano Super estrela Canelo Álvarez defende sua coleção de cinturões dos super-médios contra Jermell Charlodetentor de vários títulos por 154 libras.

Caneloainda fervendo com o que ele considera um desrespeito às suas habilidades por parte do Charlo irmãos, está ansioso para mostrar suas proezas e lembrar a todos de sua grandeza. Tem havido conversa sobre Canelo perdendo um ou dois passos, mas permanece imperturbável e motivado, afirmando sua crença em ser o número um. “Ainda acredito que sou o número um… Você precisa acreditar em si mesmo. Jermell Charlo é a luta perfeita agora. Ele está me chamando há muito tempo e eu nunca esqueço”, afirmou Canelo.

Jermell Charlo altamente motivado para tirar o cinturão de Canelo

Charlo, por outro lado, está igualmente motivado, talvez mais do que nunca em sua carreira. A diferença de peso levanta questões – será Charloa velocidade se mantém em 168? Ele pode suportar CaneloO poder dos super-médios? A expectativa aumenta à medida que fãs e especialistas ponderam se a partida será um duelo de boxe ou uma briga total.

À medida que nos aproximamos da noite da luta, as perguntas se multiplicam e a excitação atinge um nível febril. Canelo, para muitos, continua sendo a cara do boxe, e suas lutas são sempre um espetáculo. O resultado é incerto, mas uma coisa é certa: esta é uma luta que deixará os fãs ansiosos para ver quem sairá vitorioso nesta batalha de campeões.