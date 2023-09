Boxe: Canelo Alvarez compartilha o que pensa sobre a luta de Terence Crawford: “Ele acabou de vencer uma grande luta!”

TA luta Canelo Alvarez x Terence Crawford com certeza atrairia muita atenção e seria um grande evento para o mundo do boxe, então o acordo pareceria iminente. Porém Canelo Alvarez atual campeão indiscutível do super-médio considera que ainda está um passo acima de ‘Bud’, apesar da impressionante demonstração que deu há apenas algumas semanas, destruindo Errol Spence.

Em declarações ao TMZ Sports, Canelo disse que Crawford “é um grande lutador”, com a ressalva de que apenas Spence é um grande nome no card mundial do lutador.

Canelo acrescentou: “Como sempre disse, respeito Crawford. Ele é um lutador muito talentoso, mas só venceu uma grande luta. Se você olhar o histórico dele, ele acabou de vencer um bom lutador, como o Errol Spence. Fora isso, não acho que ele tenha vencido nenhum outro grande lutador. Ele fez um trabalho muito bom contra o Spence, fez ele parecer muito fácil, mas eu já sabia que o Terence Crawford é um grande lutador.”

Quando Canelo e Terence Crawford poderiam se enfrentar?

Canelo reconheceu que é possível marcar uma luta contra Bud, assim que superar a luta que tem marcada para o próximo dia 30 de setembro contra Jermell Charlo, em Las Vegas, embora tenha alertado que a diferença de peso entre os dois pode ser uma complicação.

“No boxe nunca se sabe e veremos no futuro. No momento estou 100% focado em Jermell, mas veremos no futuro, se a luta faz sentido, por que não?”, disse Canelo.

Ele adicionou: “Eu respeito o Crawford, ele é um grande lutador. Eu sempre falo isso, não vou desrespeitá-lo, mas é meio maluco que as pessoas me critiquem por enfrentar um lutador que deveria ser menor como o (Jermell) Charlo, e agora todo mundo está me perguntando se vou lutar contra (Terence) Crawford, um lutador de 147 libras, que é ainda menor que Charlo.”