Boxe: Canelo Alvarez contrata o cubano Yoenis Tellez como sparring para se preparar para a luta contra Jermell Charlo

Saul ‘Canelo’ Álvarez continua com sua preparação para a luta do dia 30 de setembro contra Jermell Charlo.

Para melhorar a preparação para a prova, recorreu ao apoio de um sparring com características semelhantes às do americano que vai defrontar no final do mês.

Quem Canelo Alvarez escolheu?

Neste caso, a seleção mexicana de boxe escolheu Cuba Yoenis Tellez154 libras, mas com estatura e condições que ajudarão Canelo decifrar Charlo de uma maneira melhor.

A respeito disso, Telleztreinador, Eduardo Pérezdisse ao Nuevo Herald que CaneloO convite de foi de grande valor, então eles concordaram imediatamente em entrar no ringue para ajudar na sua preparação.

“Como é uma luta muito importante, Caneloa equipe estava procurando por um boxeador com Charlocaracterísticas de, e ao revisar vários vídeos eles viram um dos Tellez. É claro que quando nos perguntaram, dissemos que concordávamos. Essa é uma oportunidade que não pode ser recusada”, Pérez disse.

Para Garcíafoi a oportunidade de trabalhar ao lado de um dos melhores e também com uma figura capaz de levá-lo aos níveis estelares, como Saulo Álvarez.

“Imagine, estamos falando de Caneloum dos melhores, senão o melhor boxeador dos últimos tempos. Tellez está estudando cada movimento, cada combinação. Ele está vendo como um campeão se comporta, sua ética de trabalho. Isso é algo que o ajudará tremendamente em seu futuro”, afirmou. Pérez explicado mais detalhadamente.