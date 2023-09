Boxe: Canelo Alvarez e Jermell Charlo: a festa começa em Las Vegas, os dois boxeadores chegaram à cidade

vocêcampeão indiscutível dos super-médios Canelo Álvarez e indiscutível campeão júnior dos médios Jermell Charlo fizeram sua grande chegada a Las Vegas na terça-feira, ao iniciarem os eventos da semana da luta para seu confronto histórico neste sábado, 30 de setembro, na T-Mobile Arena. em Las Vegas.

Canelo e Charlo se enfrentarão no primeiro confronto da era das quatro faixas, colocando dois campeões masculinos indiscutíveis um contra o outro como Canelo coloca seus títulos de 168 libras em jogo.

Ambos os lutadores expressaram seu entusiasmo pela luta diante de uma multidão de fãs no MGM Grand.

“Sinto o amor e o apoio do meu povo e tenho orgulho de representar o meu país”, disse Canelo. “Estou 100 por cento agora e pronto para mostrar a eles um estilo diferente. Canelo no sábado.

“Charlo é um grande lutador que sabe boxear. Ele é forte e não tem nada a perder. Ele veio para a minha divisão para ganhar tudo. Mas estou nesta posição há muito tempo e estou pronto.”

“Esses fãs pensam Canelo é o melhor do mundo, mas vou vir aqui e provar que sou o melhor”, Charlo disse.

“Eu fui feito para isso. Depois de vencer Caneloo mundo estará gritando ‘Charlo, Charlo!’ Agora é a minha vez, minha hora, meu momento. Vou brilhar no sábado à noite. Não podemos falar sobre isso; temos que cuidar disso. Venha a noite da luta, todos verão o que isso significa.”

Onde assistir Canelo x Charlo

No dia 30 de setembro o card começará às 17h horário de Las Vegas 20h horário do leste enquanto a luta principal Canelo x Charloestá previsto para começar às 20h, horário local, e às 23h, horário do leste.

No México, a luta poderá ser assistida na TUDN, TV Azteca e ESPN, enquanto nos Estados Unidos a luta será em pay-per-view no Showtime.