Boxe: Canelo Alvarez indo para o nocaute: Tenho experiência para lidar com Charlo

Canelo Álvarez não ficará satisfeito apenas em derrotar Jermell Charlo no sábado, 30 de setembro.

Ele também quer fazer isso por nocaute. Muito se espera dele nessa luta, e ele deixou claro que não quer decepcionar nenhum de seus fãs ao conversar com o TUDN.

“Eu seria um mentiroso se, como lutador, dissesse que não quero vencer por nocaute”, disse Álvarez.

“Você sempre tem a mentalidade de entrar e terminar a luta por nocaute. Você se prepara com vontade de entrar e nocautear, mas sempre entra com essa mentalidade.

“Não sei como ele vai lutar porque ele tem várias maneiras de fazer isso.

“Ele pode ser agressivo, mover-se com habilidade e contra-atacar com habilidade. Não sabemos como ele vai sair, mas estamos nos preparando para o que vier.

“Minha experiência no ringue me colocou contra todos os tipos de lutadores: contra-perfuradores, agressivos e habilidosos nos movimentos. Charlo.”

Quando Canelo vai se aposentar?

Junto com a próxima luta, o mexicano abordou a aposentadoria que, devido à idade, está cada vez mais próxima.

“No dia em que eu ficar cansado, vou me aposentar”, disse Álvarez. “Quando sentir que não consigo mais fazer isso com a mesma paixão, quando achar que é um fardo ir à academia ou me concentrar, nesse dia vou me aposentar.

“Eu realmente gosto do que faço e, enquanto assim continuar, aqui estamos.”