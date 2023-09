Boxe: Canelo Alvarez x Jermell Charlo se enfrentam na pesagem, provocando um confronto épico no sábado

Canelo Alvarez x Jermell Charlo finalmente acontecerá no sábado, dia 30 de setembro, e os dois lutadores estavam em ótima forma, passando no teste de escala para a luta na T-Mobile Arena, em Las Vegas, pela disputa dos indiscutíveis 168 libras. título detido por Canelo.

Na cerimônia realizada na tarde desta sexta-feira, no Toshiba Plaza, ao lado do local da luta de sábado, Canelo, campeão dos super-médios, registrou 167,5 quilos, enquanto Charlo, indiscutível título dos super meio-médios (154 libras), registrou os mesmos 167,5, que alcançou duas divisões de peso a mais.

Canelo está pronto para sua segunda luta do ano após derrotar John Ryder com algumas complicações em sua cidade natal, Guadalajara, no México, em maio passado, naquela que foi sua segunda defesa do título indiscutível.

Canelo precisa de uma vitória convincente

Canelo precisa que a luta termine com uma vitória convincente, pois ele deixou as pessoas não convencidas de suas vitórias. Em suas últimas três participações: Ryder, onde não conseguiu finalizar um valente adversário que estava por um fio, a terceira luta contra Gennadiy Golovkin venceu por pouco, e a surpreendente derrota para Dmitry Bivol, onde ficou sem combustível.

Os especialistas têm previu um nocaute a favor do Canelo, algo que não será fácil contra um adversário mais rápido e com um estilo evasivo, no entanto, Charlo ganhou uma quantidade significativa de peso, o que significa duas coisas: sua ofensiva é muito mais perigosa, mas sua velocidade pode ter cobrado seu preço. A questão será se o mexicano terá fôlego suficiente para perseguir o adversário até cansá-lo e então, sim, pensar em mandá-lo para a cama cedo.

Jermell Charlo é o campeão indiscutível em sua categoria, e agora aspira a um histórico duplo título indiscutível, em caso de vitória improvável, devido ao Pausa de boxe de 16 meses ele quando lutou Brian Castano em revanche, com nocaute.