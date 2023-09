Boxe: Canelo desabafa sobre Oscar De La Hoya, chama-o de “maluco” e “hipócrita”

Oscar de la hoya sempre foi uma figura um tanto divisiva; afinal, ele foi apelidado de “O menino de ouro“durante seus dias de luta. Ele não teve muitos momentos polêmicos como boxeador, mas ganhou destaque negativamente desde que se tornou promotor.

De La Hoya nunca teve medo de ser cego, e isso irritou alguns dos lutadores com quem ele trabalhou. Mais recentemente, ele entrou em guerras verbais com Ryan Garcia e Canelo Álvarez. Enquanto Garcia ainda é lutador do Golden Boy, Canelo seguiu em frente.

Canelo lança sobre De La Hoya

À frente de sua luta contra Jermell Charlo neste sábado, Alvarez foi questionado pelo Full Send Podcast sobre não trabalhar mais com De La Hoya. Canelo respondeu de forma honesta e descarada: “Estou feliz por me afastar dele. Ele é louco. Ele é um hipócrita.“

Canelo Alvarez destrói Oscar De La HoyaPodcast de envio completo / YouTube

Canelo mencionou o desentendimento atual de De La Hoya com Garcia e disse que ninguém quer trabalhar com ele.

Ele certamente está no caminho certo, já que Golden Boy tem lutado para contratar e manter lutadores de ponta nos últimos anos, especialmente com Classificação superior, PBC e Boxe de sala de jogos crescendo continuamente.

De La Hoya lutou com problemas de abuso de substâncias no passado, pelos quais esteve em reabilitação. Ele tende a ser um pouco cabeça quente, o que representa problemas ao lidar com jovens lutadores que estão Corte do mesmo pano.

Canelo deixou a Golden Boy Promotions no final de 2020 antes de assinar com a Matchroom. Alvarez então surpreendentemente saiu para se juntar ao PBC por um acordo massivo de três lutas.

Enquanto Garcia vem de uma derrota decepcionante para Gervonta DavisDe La Hoya deve consertar o relacionamento e garantir que Garcia não segue o caminho de Canelo para outros promotores.