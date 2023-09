Boxe: Charlo: “Canelo nunca viu um lutador do meu calibre”

Saul “Canelo” Alvarez e Jermell Charlo fale antes da luta no sábado na T-Mobile Arena.

Alvarez (59-2-2) tem a chance de aumentar seu legado ao enfrentar Charlo, de 33 anos, que sobe duas categorias de peso para esta luta.

Charlo: “Canelo nunca viu um lutador do meu calibre”LAPRESSE

Embora Charlo (35-1-1) seja quem está subindo, ele é 10 centímetros mais alto que Alvarez, de 1,80 metro, e tem uma vantagem de alcance de 2 1/2 polegadas. Alvarez disse que sua experiência o ajudará a combater a deficiência de tamanho.

“Já estive no ringue com muitos estilos, todos os tipos de lutadores”, disse Alvarez. “Durante toda a minha carreira lutei com (boxeadores) mais altos que eu, então sei como.”

Charlo, que mora em Houston, já fala em revanche, que provavelmente aconteceria caso ele vencesse Alvarez.

Se Alvarez vencer, o presidente do WBC, Mauricio Sulaiman, declarou David Benavidez será seu desafiante obrigatório pelo cinturão dos super-médios.