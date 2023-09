Boxe: Conor Benn reage à vitória por nocaute técnico de Chris Eubank Jr. sobre Liam Smith: “Não estou realmente impressionado”

Chris Eubank Jr. está de volta. Depois de uma derrota surpreendente para Liam Smith em janeiro, os dois se enfrentaram novamente no sábado, com Eubank Jr. 10ª rodada por nocaute técnico. Foi um regresso à boa forma para o jogador de 33 anos que marcou a sua 33ª vitória.

Assim que a luta terminou, rapidamente foram feitos apelos para o inevitável Eubank Jr. Conor Benn confronto. Foi o primeiro pensamento que me veio Boxe de sala de jogos presidenteEddie Hearnmente.

Sem surpresa, Benn deixou claro seus sentimentos sobre a luta, minimizando o desempenho de Eubank. Ele ainda revelou que lutará com peso maior para que isso aconteça, com uma previsão ousada para a potencial luta.

Não parecia ótimo. Smith fez com que ele parecesse bem. O que, você leva dez rodadas para despachar alguém que está com uma perna quebrada, ou duas? Não estou realmente impressionado. Eubank, vamos em frente. É um assunto inacabado lá. Podemos fazer isso a seguir. Vou chegar a 160 libras, sem problemas. São cortinas em quatro rodadas.

Eubank percebeu a reação de Benn e aproveitou a oportunidade para acertar Benn abaixo da cintura: “Eu não sei, cara. Talvez o suco ainda esteja afetando seu estado mental.“

O retorno de Benn está chegando

Benn, é claro, testou positivo para uma substância proibida em outubro de 2022, e sua luta programada contra Eubank foi cancelada apenas três dias antes do show pelo Conselho Britânico de Controle de Boxe. Benn foi inocentado e sua suspensão foi levantada por Antidopagem no Reino Unido no final de julho, fazendo Benn “livre para lutar“.

Benn revelou hoje que seu plano é retornar aos ringues no dia 23 de setembro no Richardson Hitchins vs. José Zepeda cartão.