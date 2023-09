Boxe: Eddy Reynoso elogia Jermell Charlo, mas diz que Canelo está “100% saudável e pronto”

Óne do ano maiores lutas está se aproximando rapidamente. No sábado, Canelo Álvarez defenderá seu título dos super-médios contra Jermell Charlo. Depois de duas coletivas de imprensa e da pesagem de sexta-feira, os dois lutadores se preparam para o que pode ser uma luta que mudará sua carreira.

Canelo, como sempre será, é o enredo principal. Alvarez perdeu sua segunda luta em maio de 2022, mas se recuperou com defesas de título com seu peso habitual contra Gennadi Golovkin e John Ryder. Após a luta de Golovkin, Canelo passou por uma cirurgia no incômodo pulso esquerdo. Alvarez disse que a reabilitação da lesão ainda estava em andamento quando ele enfrentou Ryder.

Canelo está 100% para enfrentar Charlo

Os fãs não ficaram muito surpresos com o desempenho de Canelo contra Ryder, mas parece que Alvarez está finalmente totalmente saudável e deve voltar ao seu melhor. Pelo menos é isso que seu treinador Eddy Reynoso disse ao FightHype na quinta-feira.

Ele está 100%. Ele é um lutador maduro, ainda jovem, mas com muita experiência. Ele vinha enfrentando alguns problemas físicos, mas para essa luta chega 100% saudável. Nos preparamos com muita fé e esperança de sair vitorioso.

Reynoso também foi questionado sobre a abordagem de Charlo nas coletivas de imprensa até o momento. Charlo teve alguns encontros e discussões explosivas no passado, mas ele foi relativamente tímido durante a semana da luta.

Charlo: “Canelo nunca viu um lutador do meu calibre”LAPRESSE

Quando os lutadores garantem uma luta, na hora das coletivas de imprensa, campeões como o Charlo são respeitosos e têm classe. Acho que ele está dando ao Canelo o respeito que ele merece… O estilo dele no ringue é usar o alcance e conectar com combinações, mão direita. Ele vai sair para fazer sua luta à distância.

Reynoso ajudou a treinar Alvarez desde que ele surgiu na academia como um prodígio que se tornou profissional aos 15 anos. Tem sido um relacionamento frutífero até agora, mas Charlo espera estragar a festa e voltar para casa com os cintos.