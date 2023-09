Boxe: Francis Ngannou acha que Tyson Fury trapaceia e alerta sobre barriga grande: ‘Você não me engana’

Fúria de Tyson enganou os oponentes repetidamente, todos caíram no mesmo truque ao verem a forma como ele é construído e o subestimam. Deontay Wilder continuou usando uma narrativa onde ele se sentia superior a Tyson Fury e ficou completamente humilhado em uma trilogia depois que isso aconteceu. Muitos outros pesos pesados ​​cometeram o mesmo erro, mas não Francisco Ngannou, que está cansado do que Tyson Fury pode fazer apesar de sua barriga enorme. Durante o confronto que tiveram recentemente, houve um momento em que Francis olhou para a barriga de Tyson. É seguro dizer que ele parece muito menos em forma do que antes de outras lutas no passado. Na verdade, ele se parece com o Tyson Fury que se deixou levar depois de derrotar Wladimir Klitschko.

Francis Ngannou não se deixa enganar por Tyson Fury

Mas durante o recente entrevista com Joe Rogan, Francis Ngannou quis esclarecer as coisas a partir daquele momento em que apareceu zombando de sua barriga. Ao contrário de outros adversários, o astro do MMA revelou a Joe que não zombou de Fury por sua composição corporal. Ele está bem ciente da habilidade e do QI de boxe que Fury possui e como os oponentes anteriores o subestimaram. Aos seus olhos, esses lutadores anteriores são um conto de advertência perfeito. Mas também Ngannou acusou Fury de possivelmente trapacear em meio a reclamações sobre suas luvas. Ele disse a Joe Rogan: “Eu disse a ele: ‘Você não pode me enganar, Tyson, eu vi você boxear.’ Ele é muito complicado com a luva. Acho que ele está trapaceando. Já ouvi muitas reclamações sobre as luvas dele, que as luvas não têm proteção.”

Afinal, Francis Ngannou pode se preparar o quanto quiser e estar extremamente apto para essa luta contra Tyson Fury, mas nada o preparará para lutar contra o maior peso pesado da história. Atualmente, Tyson Fury ainda está invicto e optou por lutar contra um cara do MMA porque sua categoria não é tão emocionante como antes. Novos desafios e muito dinheiro é o objetivo de Tysonf Fury. Mas, novamente, perder para um lutador de artes marciais mistas seria extremamente embaraçoso para ele e ele está bem ciente da reação que se seguiria se isso acontecesse. Ngannou já é considerado o perfurador mais duro do MMA, o que é considerado coringa dessa luta. Quem vai ganhar?