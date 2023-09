Boxe: Gervonta Davis aponta quem é o único boxeador que pode vencê-lo, e sua resposta é chocante

Gervonta Davis, a estrela em ascensão no mundo do boxe, vem atraindo a atenção de seus rivais que estão ansiosos para desafiá-lo. Depois de sua vitória sobre Ryan Garcia em abril, que foi aclamada como a maior luta comercial do ano, Davis se tornou uma das propriedades mais badaladas do esporte. Estima-se que a luta rendeu mais de 1 milhão de compras em pay-per-view, solidificando seu status de empate de bilheteria.

No entanto, Davis recentemente ganhou as manchetes por suas ações fora do ringue, e não dentro dele. Ele cumpriu pena de prisão depois de quebrar uma ordem de prisão domiciliar, o que não é a primeira vez que ele tem problemas com a lei.

Gervonta Davis dá a Ryan Garca a primeira derrota em confronto de imbatíveis americanosShowtime Boxe

Apesar disso, Davis acredita que suas próprias ações são a única coisa que pode comprometer seu estrelato. Quando questionado sobre potenciais desafiantes como Devin Haney e Shakur StevensonDavis afirmou com segurança: “A única pessoa que poderia me vencer é Gervonta Davis. Esses outros não podem me tocar de forma alguma.”

Davis já brigou com Haney e Stevenson no passado e afirma ter saído vitorioso. Ele dispensa Haney como uma ameaça, dizendo: “Devin Haney não é uma luta 50/50. Como você vai me manter longe dele quando ele não tem poder?” Davis ainda se lembra de uma sessão de sparring onde quase nocauteou Haney Floyd Mayweatheracademia. Essas declarações mostram a autoconfiança e a crença de Davis em suas próprias habilidades.

Ele está focado em seu retorno ao ringue

Embora uma luta potencial com Haney possa ter que esperar enquanto ele sobe para a categoria de peso de 140 libras para enfrentar Aparentemente Prograis, Davis está focado em seu retorno aos ringues antes do final do ano. Uma revanche com Isaac ‘Pitbull’ Cruz é atualmente o favorito para sua próxima luta. Davis está determinado a continuar sua seqüência de vitórias e provar que é um dos melhores do esporte.

Enquanto isso, Stevenson tem lutado para encontrar um adversário, mas parece que ele enfrentará Edwin Delos Santos para o vago leucócitos cinto leve. O mundo do boxe aguarda ansiosamente esses confrontos, já que Davis, Haney e Stevenson estão de olho na glória do campeonato.

Gervonta Davis permanece confiante em suas habilidades e despreza seus potenciais adversários. Seus recentes problemas legais não abalaram sua crença em si mesmo, e ele está determinado a continuar sua ascensão ao estrelato no mundo do boxe.