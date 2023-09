Boxe: gesto de Canelo Alvarez na pesagem que emociona sua torcida

Tchegou a hora de uma nova defesa para Canelo Álvarezquando ele enfrenta Jermell Charlo neste sábado em Las Vegas.

O mexicano tem recorde de 59-2-2 com 39 nocautes, enquanto seu adversário tem recorde de 35-1-1 e 19 vitórias por nocaute.

Na luta, Canelo Álvarez vai expor seus quatro cinturões WBC, WBO, WBA, WBA e IBF Super Middleweight, naquela que será sua 24ª luta pelo campeonato mundial, que o coloca no Top 5 entre os lutadores mexicanos.

“Isso é o que me motiva a continuar no boxe, esse tipo de luta. Me sinto muito feliz por estar em lutas grandes”, disse.

“Conhecemos a qualidade que Charlo tem, não estamos nada confiantes e vamos levar tudo o que temos em nosso repertório”, disse Alvarez à ESPN após a pesagem de sexta-feira.

Na balança, Alvarez pesava 167,4 libras, o mesmo que Charlo, que detém os títulos dos super meio-médios WBC, WBO, WBA, WBA e IBF, mas não estará na disputa no T-Mobile.

“É por minha conta”

Ao agradecer ao público ao final da cerimônia de pesagem, Canelo Álvarez fez um gesto simpático aos que lotaram o espaço ao ar livre onde foi realizado, que aguentaram muito tempo sob o sol inclemente de Las Vegas, por isso o lutador mexicano serviu uma cerveja para cada um.

“Eu sei que você tem estado ao sol e faz isso com responsabilidade, mas ali deve estar uma da VMC (marca de cerveja da Canelo) – vá e pegue uma, é por minha conta, obrigado pelo apoio.”