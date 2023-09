Boxe: Hugo Sanchez defende Canelo Alvarez: “Devemos reconhecer a grandeza do homem”

Canelo Alvarez x Jermell Charlo é daqui a alguns dias e Alvarez apareceu em vários programas de TV, incluindo aquele apresentado por Hugo Sanchez, uma das lendas mais ilustres da história do esporte mexicano.

Sanchez, que ganhou destaque no Atlético de Madrid e no Real Madrid nos anos 80, conversou com Carlos Aguilar para a TUDN e reconheceu a grande carreira no boxe que Canelo Alvarez teve até agora, acrescentando que Canelo deveria ter mais reconhecimento do que recebe.

Hugo Sanchez admira Canelo dentro e fora do ringue

“Eu o defino como um líder esportivo, um boxeador admirável e estamos sentindo falta de ídolos no México, temos que dar a ele a magnitude que ele tem. É um sentimento especial para mim, estou acostumado a ser entrevistado e agora que faço shows com personalidades, com o Saul tem sido uma experiência muito prazerosa”.

Sanchez afirmou “Eu o admiro como mexicano, ele tem todas as características de um verdadeiro atleta mexicano e o boxeador é um boxeador. Neste momento ele é um dos atletas que nos move e lhe desejamos sucesso, ele está nos dando muita alegria. Tenho muita admiração por ele porque quando criança e nos primeiros anos em que sofreu, teve trabalhos difíceis, mas a perseverança o ajudou”.

Por fim, Hugo destacou que Canelo é um exemplo para todos dentro e fora do ringue, pela sua capacidade empresarial “Sua administração pessoal e a forma como administra suas finanças dizem muito sobre sua inteligênciatem muito mérito porque sem ter uma carreira empresarial, tem capacidade mental para saber gerir o seu dinheiro”, concluiu.