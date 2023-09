Boxe: Jake Paul se apresenta como o hilariante treinador de sparring de Logan Paul para a luta de Dillon Danis: ‘Dê um soco no pau dele!’

Emesmo que ele agora seja um boxeador semi-profissional, Jake Paulo ainda é um criador de conteúdo de coração e ainda mantém intactos aqueles traços de comédia para quando a ocasião exigir. Levando até seu irmão Logan Paulo partida de rancor contra Dillon Danis, Jake enviou um pequeno vídeo no qual ele finge ser seu treinador durante uma sessão de sparring. O vídeo mostra como toda essa promoção de luta tem sido catártica para os dois irmãos. Isso mostra que não importa o quanto eles discordem em alguns aspectos de seu relacionamento, Jake Paul sempre terá Logan Paulo de volta, não importa o que aconteça. No final das contas, esses dois irmãos estão conquistando o mundo do entretenimento esportivo. Jake estava canalizando seu lado cômico e expondo tudo o que sente contra Dillon Danis.

Jake Paul “treina o irmão Logan Paul durante uma sessão de sparringTwitter @jakepaul

Em um vídeo muito maior, Jake Paulo fica muito mais bobo e até bate palmas em determinado momento. Um talento oculto que não sabíamos que ele tinha e que exibimos para o mundo ver. Mas piadas à parte, este vídeo é um ótimo lembrete de que Jake estará ao lado de seu irmão, não importa o que aconteça, porque ele deseja que os dois tenham sucesso. Não importa o quão odiado Logan Paul possa ser pela grande maioria das pessoas, Jake ficará ao lado dele. E sim, Logan Paulo é uma das personalidades da Internet mais odiadas que existe. As pessoas realmente sintonizam essas lutas porque todas querem ver um irmão Paul sendo nocauteado, essa é a realidade dessas lutas. Embora, pelo que parece, esses irmãos possam ser os que rirão por último.

É o maior ponto fraco de Nina Agdal Logan Paul?

Depois de semanas evitando os servidores, Dillon Danis finalmente consegui uma ordem de restrição de Nina Agdal mas isso não o impediu de postar NSFW e fotos comprometedoras do noivo de Logan Paul. Em um episódio recente de ‘Impaulsive’, Jake Paul mencionou que Nina Agdal é o maior ponto fraco de Logan Paul e Dillon Danis está explorando isso tanto quanto possível. Isso provavelmente continuará até o dia da luta, 14 de outubro, independentemente de quantas ações judiciais Danis receba de Nina. Não se engane, Dillon Danis pode ser um bom troll da internet, mas uma vagabunda envergonhando o noivo de seu oponente definitivamente não é uma boa aparência. Ele já foi processado por isso.