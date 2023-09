Boxe: Jermell Charlo choca Canelo Alvarez ao destacar no que ele é melhor do que ele

Aembora as probabilidades estejam contra ele, Jermell Charlo acredita que tem o que é preciso para derrotar Canelo Álvarez.

Os dois se enfrentarão na T-Mobile Arena em Las Vegas, Nevada, no dia 30 de setembro, com Charlo subindo duas categorias de peso e 14 libras para enfrentar o mexicano.

Isso significa que o campeão indiscutível dos médios, de 33 anos, está abandonando seu trono para assumir o nome indiscutível da divisão dos médios.

Como resultado, as casas de apostas estão convencidas Álvarez será grande e forte demais para Charlomas ele não vê dessa forma.

“Eu me movo melhor do que ele”, disse Charlo em uma entrevista recente no Million Dollaz Worth of Game. “Meu estilo é melhor. Sinto que minha velocidade é melhor. Tenho muitos atributos.”

Charlo tentará provar que os que duvidam estão errados

Faltando menos de um mês para a luta, Charlo tentará provar que tamanho não é tudo.

É também uma grande luta por Álvarezque não mostrou o seu melhor nas últimas partidas, com alguns sugerindo que os melhores dias do mexicano ficaram para trás.

Embora Charlo esteja confiante em suas habilidades, ele sabe que Alvarez será um teste difícil.

Embora o mexicano seja conhecido por seus golpes corporais e defesa habilidosa, Charlo acredita que sua tenacidade o diferencia dos demais.

“Ele é um cachorro e tem cerca de 60 brigas e merda, mas sou ótimo no que faço. O que tenho florescerá no dia 30”, disse Charlo.