Boxe: Jermell Charlo não tem certeza se o irmão gêmeo Jermall retornará ao boxe

J.jornalista Brian Custer perguntado Jermell Charlo direto sobre seu irmão gêmeo Jermall Charlo’s luta para voltar à sua melhor versão no boxe. Segundo relatos, Jermall Charlo vem lutando com problemas de saúde mental há muito tempo e está inativo devido a esses problemas que permanecem sem solução. Ele é constantemente visto treinando ao lado de seu irmão gêmeo, mas não conseguiu anunciar seu retorno às atividades de boxe por causa desses problemas. Apesar desses problemas e sem lutar desde 2021, Jermall continua sendo o Peso médio WBC campeão, mas passou no desafio Saul ‘Canelo’ Álvarez por seus quatro cinturões de 168 libras naquela luta de 30 de setembro.

Em vez disso, seu irmão aceitou a luta e vai lutar Canelo quando seu irmão recusou a oferta. Jermell apareceu em ‘A última resistência’ da Showtime podcast com Custer e disse: “Cara, você sabe, sinceramente, eu realmente não sei se ele vai [bounce back]. Eu realmente não sei, porque não estou na casa dele. Eu não falo com ele todos os dias. Você sabe, nós meio que entramos nisso como todos os outros anos, todos os anos em algum momento. Você sabe, nós nunca concordamos em certas coisas. Mas, você sabe, desejo o melhor ao meu irmão. Espero que ele se recupere. Ele tinha uma família para alimentar, muitos filhos para cuidar e contas para pagar e uma vida para viver. Então, você sabe, eu não quero que, quando tudo estiver dito e feito, todo mundo vindo da família me pedir pão. Eles precisam ir perguntar ao ‘Mall. Você sabe?”

Jermell está focado na próxima luta contra Canelo

Quando Jermell Charlo foi questionado sobre seu irmão, era evidente que ele se sentiu um pouco desconfortável com a linha de questionamento. Em vez disso, ele prefere se concentrar em sua próxima luta contra Saul ‘Canelo’ Álvarez e não se preocupe com mais nada. Afinal, esta já é considerada uma mega luta entre dois campeões que detêm múltiplos cinturões em suas respectivas divisões. Eles concordaram em se enfrentar com 168 libras e o mundo inteiro espera que Canelo Alvarez finalmente consiga aquela luta desafiadora que tanto deseja.