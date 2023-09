Boxe: Jermell Charlo recebe despedida emocionante no Estádio TDECU antes da luta com Canelo

Canelo Alvarez x Jermell Charlo, o indiscutível campeão mundial júnior dos médios e nativo de Houston recebeu uma despedida em sua cidade natal antes de ir para Las Vegas para desafiar o indiscutível campeão mundial dos super-médios Canelo Alvarez em 30 de setembro na T-Mobile Arena..

O grande dia de Charlo começou quando ele organizou uma clínica de boxe para o Stafford Boys & Girls Club como parte das festividades do dia no Cougar Alley, antes do jogo entre Universidade de Houston e Sam Houston State University. Durante o jogo, Charlo foi homenageado em campo em uma apresentação formal diante da torcida no Estádio TDECU.

“Houston significa muito para mim e é extremamente motivador sentir o apoio deles antes de entrar na maior luta da minha carreira”, disse Charlo. “Meu irmão Jermall e eu nos apresentamos em nossa cidade há muitos anos e no sábado, 30 de setembro, sei que terei Houston ao meu lado. Mal posso esperar para representar o que esta cidade representa.”

Os lutadores elogiaram Charlo e mencionaram que ele tem tudo para vencer

Enquanto isso, de acordo com Boxing247, o lutador britânico Johnny Nelson afirma “Eu dou uma chance a ele. Ele é um lutador muito talentoso, acho que Canelo ainda é uma força a ser reconhecida, mas são 99 lutadores no mundo hoje”.

“Ele não é o lutador que era, mas o lutador que é é o suficiente para dar o fogo do inferno a muitos lutadores por aí e vencê-los. Charlo, você não pode descartá-lo porque esta é uma luta vencível para Charlo. lutador”, concluiu Nelson.

Onde assistir Canelo x Charlo

Neste dia 30 de setembro, o card começa às 17h, horário de Las Vegas, 20h ET, enquanto a luta principal, Canelo x Charlo, está prevista para começar às 20h, horário local, 23h ET, e será transmitida pela Showtime PPV .