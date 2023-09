Boxe: Jermell Charlo tem estado muito mais relaxado sem o ‘irmão desordeiro’ Jermall por perto

Tmangueira que pode não estar ciente, Jermell Charlo tem um irmão gêmeo que é tão talentoso quanto um boxeador, mas atualmente está lutando com problemas pessoais. O nome dele é Jermall Charlo. Inicialmente, ele foi abordado primeiro por Canelo Álvarez acamparam para uma megaluta, mas não conseguiram chegar a um acordo. Jermell foi quem aceitou a oferta de Canelo e estamos a apenas um dia dessa luta em Las Vegas. Durante os preparativos para qualquer luta, o Irmãos Charlo geralmente fazem companhia um ao outro no acampamento, mas não desta vez. Jermell não estava acompanhado de seu irmão gêmeo e isso tornou o treinamento estranhamente diferente para ele. Coincidentemente, também deixou o acampamento muito mais relaxado, o que às vezes pode ser uma faca de dois gumes.

Charlo: “Canelo nunca viu um lutador do meu calibre”LAPRESSE

Jermell Charlo explica como seu irmão o motiva

Como forma de explicar a maneira como os irmãos gêmeos compartilham essa conexão única, Jermel falou aos repórteres sobre o campo de treinamento que ele não passou sem o irmão. Jermall ainda deve estar ao lado de Jermell quando ele enfrentar Canelo no sábado, mas ele não foi visto em lugar nenhum durante o campo de treinamento. Além disso, os atletas de esportes de combate tendem a perceber que ter um acampamento relaxante às vezes pode ser prejudicial à sua luta. Isso poderia acontecer Jermell Charlo? foi o que ele disse aos repórteres: “Essa é a mesma mentalidade que sempre tive. Dizem que sou calmo, tranquilo e controlado, mas estou muito entusiasmado. Não sei por que eles [say that]. Você sabe, acho que posso dizer que não tenho meu irmão desordeiro perto de mim todos os dias. [day] – meu irmão não esteve no acampamento.”

Gêmeo Charlo continuou: “Não o vi, não falei com ele, nada, durante todo este acampamento. Acho que isso pode ter, você sabe, me atrasado no que diz respeito ao quão racional posso ser. Você sabe, quando ele se prepara para uma briga, sou barulhento, desagradável e cheio de energia, embriagado, como quisermos chamar, e me divertindo esperando que ele lute. E sinto que neste momento é a minha vez. Só não tenho esse barulho na minha cabeça. Sim, talvez um pouco. Isso não está me afetando. Ainda tenho uma boa equipe. Ainda tenho meus amigos, pessoas com quem cresci e tudo isso. Você sabe, como eu não pense – eu não tenho desculpas. Você sabe, e meu irmão está organizando sua vida e tudo o que ele precisa fazer para ser o melhor no boxe. Então, eu sempre serei o guardião do meu irmão.