Boxe: Joe Joyce analisa o confronto Fury vs. Ngannou: “Fury é inacreditável”

EUNo mundo dos esportes de combate, há confrontos que atraem você com a promessa de força bruta e pura. E há encontros que prometem sutileza, habilidade e o tipo de domínio que deixa você maravilhado. Fúria de Tyson vs. Francisco Ngannouprogramado para 28 de outubro sob as regras do boxe, cai firmemente na última categoria.

Para aqueles que não estão de olho neste espetáculo que se aproxima, pode parecer um assunto unilateral. Mas não tão rápido – vamos considerar uma voz vinda do próprio ringue, nada menos que Joe Joyce.

Joyce não é estranho ao mundo dos pesos pesados. Tendo sparring ambos Fúria de Tyson e Francisco Ngannou, ele é o único qualificado para oferecer informações sobre esse confronto monumental. E embora a maioria esperasse Ngannou trazer nada além de força bruta para o círculo quadrado, Joyce pinta um quadro diferente.

“NgannouO primeiro estilo de luta dele foi o boxe, ele veio do boxe”, Joyce apontou durante um bate-papo recente com talkSPORT. “No UFC há muito mais para lidar, há chutes e lutas e você tem que ser mais completo. Mas, se ele está apenas se concentrando no boxe, então ele tem um poder enorme e está apenas se concentrando no boxe, então ele deve estar melhorando e indo bem.”

É uma avaliação justa. Ngannou’s a origem está na doce ciência, e se ele estiver aprimorando suas habilidades no boxe com um foco singular, podemos antecipar fogos de artifício. Ainda, Joyce conhece muito bem a montanha que Ngannou deve ascender na forma do Rei Cigano ele mesmo, Fúria de Tyson.

Tyson Fury x Francis Ngannou promete ser uma batalha para sempre

“Fúria é inacreditável”, Joyce declarou com admiração. “Ele pode mudar de posição e tudo o que ele faz é boxear, ele domina isso. Ele tem alavancas e alcance mais longos e pode derrubá-lo e é sobre Ngannou entrar no alcance e trabalhar o corpo, mas será difícil acertar Fúriamas vamos ver como vai, espero que tenhamos lutas maiores depois.”

Aqui está a verdade, pessoal: Fúria de Tyson não é apenas um boxeador; ele é um maestro no ringue. Sua habilidade de mudar de postura, dissecar oponentes com precisão e dançar no campo de batalha com graça é lendária. Se Ngannou planeja encontrar sua marca contra o Rei Cigano, ele precisará de mais do que apenas energia bruta; ele precisará de uma estratégia, de um plano e talvez de uma pitada de sorte.

Mas não vamos nos precipitar. Enquanto Joe Joyce insights sobre o Fúria vs. Ngannou confronto são intrigantes, seu foco principal permanece em sua próxima revanche contra Zhilei Zhang. No primeiro encontro, Joyce se viu no lado errado do resultado, subjugado por seu chinês adversário. Desta vez, Joyce pretende reverter o roteiro, vingando a derrota e subindo mais uma vez na hierarquia dos pesos pesados.

“Não estou pensando em perder” Joyce enfatizou. “Estou pensando em dar uma surra nele e voltar a uma posição obrigatória. E será ainda mais doce quando eu fizer isso, porque estarei vingando uma derrota e seguindo em frente com minha carreira.”

No mundo imprevisível dos esportes de combate, uma coisa permanece constante: a luta dentro do coração de cada guerreiro. Quer seja Fúria, Ngannouou Joe Joyce em si, é a busca incansável pela vitória que define esses atletas e nos mantém cativados, aguardando o próximo confronto explosivo.