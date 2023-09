Boxe: Mauricio Sulaiman prevê que Canelo Alvarez x Charlo será uma luta ‘espetacular’

Tele Canelo Álvarez x Jermell Charlo luta acontece na T-Mobile Arena em Las Vegas no sábado, 20 de setembro e Maurício Sulaiman acha que vai ser uma luta ‘espetacular’, pela qual ele claramente espera muito.

Mauricio Sulaiman elogia luta entre Canelo e Charlo

Durante a entrega do cinturão de Puebla ao vencedor da luta entre os dois boxeadores, o presidente do WBC disse que não há razão para duvidar que todo participante, espectador ou fã de boxe que esteja ciente do confronto deste fim de semana terá uma ‘ espetáculo’.

Pelo que Canelo e Charlo estão lutando?

Os quatro títulos dos super-médios (WBC, WBA, WBO e IBF) detidos por Canelo Álvarez estará em disputa, assim como o apresentado hoje como cinturão de Puebla, que será entregue pelo dirigente.

Além disso, Sulaimã falou da curiosidade mórbida que para muitos representa ver um mexicano x americano, uma rivalidade não só social, mas que tem se tornado cada vez mais forte no esporte.

“Sempre que um americano enfrenta um mexicano há sempre uma curiosidade mórbida, um interesse tremendo pelas grandes lutas que aconteceram na história”, disse.

Sobre o que essa luta significa para Jermell Charloele garantiu que, seja qual for o adversário do lutador nascido em Jalisco, ele já tem uma coroa não oficial: lutar contra o lutador mais renomado do mundo.

“Quem luta Canelo tem tudo para vencer, porque é a maior estrela do mundo. Além disso, ele representa o melhor salário, a melhor exposição na mídia, se ele fizer uma luta digna, mesmo que você perca, você acaba ganhando, e se você vencer, pode mudar a sua vida. Para Canelotoda vez que ele sobe está tudo em jogo, porque derrota é um revés, é uma luta muito atrativa em todos os sentidos”.