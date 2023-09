Boxe: Mike Perry, lutador reserva de Dillon Danis, teme que Logan Paul não o pague

Mike Perryo lutador reserva Logan Paulo contratado caso Dillon Danis não compareceu ao jogo de 14 de outubro – co-evento principal de KSI vs. Tommy Fury – deu uma entrevista a Luta de MMA na sexta-feira, durante a qual revelou seu medo em relação ao evento.

Perry, 31, afirma Jake Paulo ainda não pagou por servir como lutador reserva de Fury em fevereiro, quando Fúria de TysonSeu irmão mais novo lhe deu sua primeira derrota e acredita que seu irmão, Logan, está se preparando para fazer a mesma coisa.

Haaland apóia Tommy Fury para vencer KSI no podcast Logan Paul

“Eu só acho que eles estão de olho em mim há algum tempo no que diz respeito ao meu estilo de luta, no que diz respeito à minha conversa fiada”, disse Perry. “Eu disse algumas coisas sobre eles, eu acho. Eu os vi por aqui e ali. Eu treinei com Jake.

“Jake usou meu nome como lutador reserva para ele e Tommy [Fury] mas então ele não me pagou. Eu acredito que Logan vai fazer essas coisas porque eles me levaram para fora [to the press conference], isso não foi à toa. Eu mantenho isso profissional. Eu sou um profissional. Não fico verde no palco pedindo atenção. Eu faço isso de verdade.”

Perry está 3 a 0 no boxe sem luvas e seria o favorito se acabasse lutando contra Paul, mas ele não acha que a luta seja uma possibilidade.

Mike Perry acha que Logan Paul desistiria

Se Danis acabar desistindo da luta como fez contra KSI em janeiro, Paul também pediria demissão, segundo Perry.

“Quem sabe? Talvez Logan tenha um backup para seu backup”, disse Perry. “Talvez ele diga ‘Se Dillon desistir, então eu desistirei e teremos esse lutador lutando contra Mike Perry no co-evento principal’. Talvez seja eu e Anthony Taylor. Quem sabe?

“É estranho. É como se eles estivessem tentando manter minha cabeça aberta para me preparar para uma luta e me preparar para lutar neste encontro neste momento, mas eles não conseguem bloquear nada. fique pronto como sempre fiz.”

Danis, 30 anos, aumentou a tensão na luta contra Paul com intermináveis ​​memes de Nina Agdalnoiva de seu oponente, então desistir não parece uma opção neste momento.