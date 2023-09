Boxe: Mike Tyson tem uma mensagem clara para pessoas que buscam o sentido da vida

Mike Tyson passou por uma montanha-russa de acontecimentos ao longo de sua vida que o tornaram a pessoa que é hoje. Quando era um jovem boxeador promissor, conseguiu ficar longe de problemas devido à sua dedicação ao esporte. Treinador Cus D’Amato basicamente se tornou seu pai e o guiou para o que potencialmente se tornaria sua vida inteira. Pelo caminho, Tyson cometeu alguns erros e crimes terríveis que o levaram à prisão e pagaram pelas ofensas devidas. Assim que saiu, o lendário lutador embarcou em uma jornada que lhe trouxe muito sucesso como empresário. Mas também, Mike Tyson experiências com consciência e substâncias psicoativas o fizeram questionar o sentido da vida agora mais do que nunca.

A resposta de Mike Tyson sobre o sentido da vida

Um dos pontos de venda Mike Tyson tem para desabafar ou divulgar sua mensagem para o mundo, é seu ‘Boxe Quente‘ podcast. Nesta plataforma, ele tem a oportunidade de falar com alguns dos maiores nomes e personalidades de todas as esferas da vida. Recentemente, ele teve Professor de Neurociências, Ph.D. André Huberman como convidado. Eles falaram sobre o que significa estar vivo e as melhores práticas que os humanos podem adotar para levar uma vida mais plena. Mas pelo Mike, tudo isso pode ser uma ilusão. Ele diz: “Quero dizer, algumas pessoas festejam a vida toda e algumas pessoas tentam descobrir o que é a vida. E no final das contas, ambos não sabem nada sobre a vida. queremos que esteja em nossa mente, mas qualquer coisa está além da nossa capacidade de entender do que se trata.”

Mike Tyson também aponta como os problemas de saúde mental têm estado na vanguarda das questões entre as pessoas. A experiência de Huberman compartilhou insights sobre como o diagnóstico incorreto e o uso excessivo de medicamentos prescritos podem muitas vezes influenciar muitos desses problemas. Segundo o médico, muitos desses problemas podem ser resolvidos por meio de diversas atividades que incluem exercícios, luz solar, conexão social, sono de qualidade, meditação, controle do estresse e alimentação ideal. Mas no que diz respeito ao sentido da vida, Mike Tyson acerta em cheio quando diz que ninguém realmente sabe o que isso significa. Cada um de nós passa por uma experiência diferente e única.