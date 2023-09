Boxe: O cantor J Balvin revela que deu a Canelo Alvarez sua terceira derrota no boxe em luta particular

Saul ‘Canelo’ Álvarez está se preparando para sua próxima luta, defendendo seu título indiscutível de 168 libras contra Jermell Charlo.

Em meio à expectativa, cantora de música urbana J Balvinum amigo próximo de Canelo‘s, alegou de brincadeira que havia derrotado o campeão de boxe em uma luta particular.

Balvincomentário de CaneloA postagem de Instagram provocou risadas entre os fãs.

“Diga a eles que venci você em uma briga particular, eu te amo.” J Balvin escreveu.

A cantora e o lutador compartilham uma relação próxima, muitas vezes vista juntos em eventos, com Balvin até mesmo se juntando Canelocanto para uma luta contra Avni Yildirim.

Eles apoiaram-se mutuamente, com Canelo apoio Balvin em sua rivalidade musical com Residente.

“Eu disse para você não contar isso a eles.” Canelo respondeu, reconhecendo a brincadeira brincalhona.

Essa interação entre as duas celebridades rapidamente se tornou viral, acumulando mais de 1.320 curtidas e mais de 80 comentários em apenas oito horas.

CaneloA resposta recebeu mais de 300 curtidas. Tudo isso adiciona um elemento de diversão à preparação para Caneloa luta de boxe de alto risco, mostrando o lado mais leve da personalidade do lutador além do ringue.

Canelo x Charlo

Embora Charlo (35-1-1) é quem está subindo, ele é 10 centímetros mais alto que 1,70 metro Álvarez e tem uma vantagem de alcance de 2 1/2 polegadas. Álvarez disse que sua experiência o ajudará a combater a deficiência de tamanho.

“Já estive no ringue com muitos estilos, todos os tipos de lutadores” Álvarez disse. “Durante toda a minha carreira lutei com (boxeadores) mais altos que eu, então sei como.”