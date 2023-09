Boxe: o empresário de Dmitry Bivol não tem esperança de revanche de Canelo Alvarez

Vadim Kornilovo empresário do campeão meio-pesado da WBA Dmitry Bivolnão espera que seu cliente e Canelo Álvarez ter uma revanche em breve.

Em maio de 2022, o mexicano subiu para 175 libras para desafiar o russo.

No entanto, a mudança não teve sucesso para Alvarez, já que ele foi eliminado com Búfalo vencendo por decisão unânime.

Embora Canelo tenha prometido vingança em uma revanche, uma segunda luta nunca se concretizou.

O fato Canelo caiu para o super-médio e lutou contra Gennady Golovkin e John Ryder não ajudou em nada.

Agora Canelo está pronto para lutar Jermell Charlo em Las Vegas em 30 de setembro, e BúfaloO agente esclareceu por que não aconteceu uma revanche entre o mexicano e seu cliente.

Canelo x Bivol 2?

“Canelo mencionou o nome de Dmitry em muitas ocasiões como o oponente mais priorizado e, em vez disso, lutou com outros como Gennadiy Golovkin, John Ryder“, Kornilov disse Ivan Orekhov.

“Ele sempre mencionava que queria se vingar. Mas na verdade ele não queria isso: politicamente e do ponto de vista esportivo. [in a second fight].

Kornilov também mencionou que não está surpreso que Canelo não tenha pressionado por uma revanche, já que ficou em segundo lugar em quase todos os rounds da primeira luta.

“Canelo perdeu quase todos os rounds na primeira luta com Búfaloele parecia muito inseguro – e objetivamente não vejo que sentido ele possa encontrar em fazer uma revanche”, disse ele.

“Não recebemos nada dele, exceto as palavras em uma coletiva de imprensa. Estávamos esperando [to do the rematch].”