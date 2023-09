Boxe: Oscar De La Hoya diz que Ryan Garcia retornará aos ringues em novembro

Taqui foi um momento em que Ryan Garcia era esperado para ser o melhor lutador peso leve do mundo. Sua ascensão foi rápida e acentuada, mas um período de inatividade o deixou fora de forma para as duas lutas de 2022.

Mesmo com uma vitória por nocaute sobre Javier Fortuna em julho de 2022, os espectadores não estavam convencidos de que Garcia estava de volta. Apesar de Garcia não estar no auge, ele conseguiu negociar uma mega luta contra Gervonta “Tank” Davis, facilmente a maior luta de sua carreira. Não saiu como planejado, já que Davis venceu por nocaute no 7º round.

Desde aquela luta de abril, não ouvimos muito sobre os possíveis detalhes da luta de recuperação de Garcia. Agora, parece temos uma data provisóriade acordo com Promoções Golden Boy fundador Oscar de la hoya.

Uma luta em meados de novembro aconteceria sete meses após a luta contra Davis.

Garcia tem se mantido ocupado nos últimos meses, viajando e treinando bastante. Ele postou fotos com Errol Spence Jr., Floyd Mayweather Jr. e até mesmo artista musical mexicano Peso pena.

Agora, com a meta de um mês em vista, ele vai intensificar o treinamento. O adversário provavelmente não será um grande nome, já que Garcia precisa conseguir uma vitória e recuperar a confiança após a primeira derrota.