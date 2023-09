Boxe: pedido de Logan Paul para mudar as regras da luta de boxe ignorado por Dillon Danis

Logan Paul diz que seu pedido para que sua próxima luta de boxe fosse transferida de seis para oito rounds foi ignorado pelo oponente Dillon Danis.

Os dois se enfrentarão em Manchester no sábado, 14 de outubro, em um card encabeçado por KSI e Fúria de Tommy.

Diante do que se espera que seja uma multidão com ingressos esgotados, Falar está trocando a jaula para lutar com Paul.

Ele também fez o que pôde para aumentar a animosidade entre os dois homens, indo atrás da noiva de Paul. Nina Agdal em várias ocasiões.

A luta está prevista para durar seis rounds, com Falar reivindicando Paulo recusou a chance de acertar oito ou até 12 rounds.

“Eu quero 12 rodadas” Falar escreveu no Twitter. “E por que diabos você implorou por apenas seis rounds, Logan Paul? Eu poderia fazer isso enquanto dormia… vamos mudar isso – eu tenho resistência para continuar o dia todo, baby!”

Paulo refuta essas afirmações

Essas alegações foram refutadas por Pauloque afirma que o oposto é verdadeiro.

“Eu ouvi o contrário” Paulo disse em um vídeo compartilhado por DAZN Boxing. “Ele não faz absolutamente nenhum cardio e eu vi esse tweet e coloquei à prova.

“Fiz questão de mandar uma mensagem para o empresário dele e pedir oito rodadas, eles nos transformaram em fantasmas. Eu tentei tanto – ele é um mentiroso e um idiota.”

Paulo até compartilhou uma captura de tela de uma troca de texto em grupo com o promotor Mads Taylor assim como seu próprio empresário Jeff Levin no qual pede que a luta seja alterada para oito rounds.

“Será que realmente vai demorar tanto?” Trovão piadas.

Depois de quatro dias sem resposta, Paulo pergunta novamente, com Taylor afirmando que não recebeu resposta.

“Então Dillonnos fantasiou em ter uma luta de oito rounds, hein”, acrescentou Paulocom Taylor respondendo “Sim, completamente”.