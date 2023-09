Boxe: QUEBRANDO: Tyson Fury e Oleksandr Usyk assinam acordo de luta de unificação dos pesos pesados

Bfãs de boxing em todo o mundo ficarão felizes em ouvir isso Tyson Fury e Oleksandr Usyk finalmente chegaram a um acordo para lutar pela unificação do campeonato mundial de pesos pesados. Fury atualmente detém o leucócitos cinto enquanto Usyk tem o WBA, WBO e IBF títulos. Houve vários momentos em que os dois lutadores ficaram fascinados nas negociações, mas eles fracassaram devido a preocupações monetárias de Tyson Fury lado. No entanto, a pressão dos torcedores e da imprensa foi demais para suportar. Era preciso fechar um acordo porque ambas as promoções sabiam que essa era a luta que todos queriam ver, não há luta mais emocionante do que essa. Na sexta-feira aconteceu um acordo e assinaturas para essa luta sensacional.

Onde Tyson Fury está lutando contra Oleksandr Usyk?

De acordo com um relatório do BBC, Promoções Queensbury conseguiu que os dois lutadores assinassem os papéis na sexta-feira. Essa luta está acontecendo em Arábia Saudita mas a data e o local da luta ainda não foram anunciados. Promotor Frank Warren vinha fazendo lobby para que essa luta acontecesse de todo o coração e continuava demonstrando confiança de que um acordo seria feito. Finalmente e depois de tanto trabalho na mesa de negociações, teve o prazer de anunciar através do BBC: “Estou muito feliz por finalmente conseguir essa luta assinada. Essa é a maior luta que poderia ser feita no nosso esporte. ” Até o promotor de Usyk, Alexandre Krassyuk ficou chocado por finalmente terem chegado a um acordo.

Eu não posso acreditar que isso está acontecendo, mas está. Alexander Krassuyk à BBC.

Tyson Fury encontrou o dinheiro que queria na Arábia Saudita

O maior obstáculo que estava impedindo Fúria de Tyson (34-0-1) de lutar Oleksandr Usyk (24-0) foi a projeção de baixa bilheteria. Por enquanto, o peso pesado britânico terá que tirar do caminho a já acordada luta contra Francis Ngannou. Dependendo da punição que ele receber da estrela do MMA, isso dará a Usyk e suas promoções uma ideia da data potencial para a batalha de unificação. Mas podemos finalmente esperar que a maior luta possível no boxe aconteça durante a primavera de 2024 ou no próximo verão. Mas ambas as promoções tentarão impulsionar a luta por dezembro, este mesmo ano! Se alguém fosse convencer Tyson Fury de que essa luta era uma boa ideia, com certeza seria o Sauditas. Quem você escolheu para esta emocionante batalha de unificação dos pesos pesados?