Boxe: Roy Jones Jr. nomeia o único boxeador ‘explosivo’ com chances de vencer Terence Crawford

Terence Crawford está finalmente recebendo suas merecidas flores depois de tantos anos trabalhando no boxe. Ele teve que vencer Errol Spence Jr. para chegar a esse ponto. Hoje, não há muitos boxeadores em sua divisão que possam realmente desafiá-lo com uma chance de vencê-lo. Embora Roy Jones Jr. tem uma boa ideia de qual boxeador pode se tornar aquele homem que pode vencer Terence. Crawford é campeão em Peso leve, meio-médio e meio-médio leve divisões. Outro boxeador que também é campeão em três categorias diferentes é Gervonta Davis, mas ele é um pouco menor do que Terence. Se uma possível briga entre eles acontecesse, Crawford teria que perder alguns quilos e ficar em clara desvantagem.

Mas para o lendário Roy Jones Jr., uma briga entre os dois seria um ingresso garantido na primeira fila que qualquer um gostaria de ver. Davis conhece bem a luta contra boxeadores muito mais pesados ​​​​que ele e os derruba devido à evidente desvantagem de peso. Falando com RealLyfe ProduçõesJones disse: “Crawford … Não vejo ninguém por perto que vá vencê-lo, a menos que seja alguém muito maior do que ele, mas não durma com o fato de que se ele e Tank lutaram por volta de 145, isso é uma boa merda lutar. Você me entende? Porque os dois têm QI muito alto e Tank é muito explosivo. Essa é a única coisa que Tank conseguiu. Errol não tinha.”

Davis forçaria a infame cláusula de desidratação?

Caso uma luta dessa magnitude acontecesse entre esses dois titãs, haveria um certo aumento na venda de ingressos e na demanda por pay-per-view. Mas Gervonta Davis ainda lutaria com um peso com o qual se sente confortável e a energia de Terence Crawford estaria esgotada. Além disso, ‘Tank’ provavelmente tentaria aplicar a mesma classe de desidratação que ele forçou Ryan Garcia para manter sua vantagem. Independentemente disso, Roy Jones acrescentou: “No boxe, um lutador explosivo pode ir a muitos lugares. Só consegui cobrir os pesos que cobri porque era explosivo. muito peso. A explosividade mantém as pessoas sob controle.