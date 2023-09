Boxe: Terence Crawford rebate Canelo Alvarez por comentários sobre seu histórico

Terence Crawford não está disposto a ouvir qualquer calúnia sobre seu histórico por parte de Canelo Álvarezchamando o lutador mexicano de “delirante” após alguns comentários recentes.

Os dois se envolveram em algumas idas e vindas com a notícia de que Bud está disposto a subir três categorias de peso para enfrentar o astro mexicano.

Crawford recentemente se tornou o campeão indiscutível dos meio-médios após uma vitória dominante sobre Errol Spence Jr.. Desde então ele deixou claro que quer enfrentar Alvarez, que inicialmente foi dispensado pelo mexicano.

Porém Alvarez, que defenderá seus quatro cinturões dos supermédios contra Jermell Charlo em Setembro, mudou de ideias e está agora aberto à luta.

“Crawford é um grande lutador”, disse Alvarez ao TMZ Sports. “Nunca se sabe no boxe, veremos no futuro. No momento estou 100% focado em Jermell Charlo, mas veremos no futuro. Se faz sentido, por que não?”

Crawford rebate Alvarez

Embora Alvarez esteja aberto a lutar no ringue, ele tentou bater o recorde de Crawford.

“Como sempre disse, respeito Crawford”, disse ele. “Ele é um lutador muito talentoso, mas acabou de vencer uma grande luta.

“Se você ver o histórico dele, ele derrotou apenas um bom lutador. Fora isso, não acho que ele derrotou outros grandes lutadores”.

Esses comentários não agradaram Crawfordque revelou seus sentimentos nas redes sociais.

“Lá vamos nós com a conversa de que não lutei com ninguém além de Spence”, postou ele.

“Hahaha, vocês são tão delirantes que é uma loucura.”

Outros destaques da carreira de Crawford incluem ser o primeiro homem a parar Shawn Porterao mesmo tempo que conquistou o indiscutível título mundial dos superleves após derrotar Julius Indongo em 2017.