Boxe: Vencedor de Tyson Fury x Francis Ngannou pronto para ganhar o novo cinturão de ‘Campeão de Riad’

Emesmo assim Francisco Ngannou não está lutando por nenhum título que Fúria de Tyson atualmente, os organizadores da luta decidiram criar um novo cinturão conhecido como ‘Campeões de Riade‘ título. Isso significa que as pessoas esperam que Tyson Fury tenha dificuldade em derrotar Francis Ngannou e na verdade há algo em jogo. Na quinta-feira, a conferência de imprensa que antecedeu esta enorme luta cruzada entre Francis Ngannou e Tyson Fury aconteceu. Estamos falando dos dois maiores pesos pesados ​​do boxe e do MMA da atualidade. Embora Francis tenha decidido abandonar o UFC porque queria melhores condições e se tornou o rosto do PFL. Independentemente desta nova casa, Ngannou ainda é considerado o melhor peso pesado apesar Jon Jones‘vitória recente contra Ciryl Gane.

Tyson Fury também quer lutar dentro de uma jaula

Para Fúria de Tyson, não basta ser o melhor peso pesado do boxe do mundo, ele quer ser o peso pesado mais temido dos esportes de combate. Para conseguir isso, ele precisa entrar em um octógono com o pior que puder imaginar. Qualquer Francis Ngannou ou Jon Jones será suficiente para ele. Mas Fury precisa ter cuidado com o que fala porque MMA definitivamente não é a mesma coisa que boxe. Assim que um desses lutadores o colocar no chão, ele logo estará pedindo misericórdia. Fúria ainda se sente confiante de que pode lutar contra qualquer um deles, aqui está o que ele disse no tapete vermelho: “Gostaria de lutar com Ngannou na jaula, acho que posso vencê-lo com certeza. Ele não é um bom lutador, é conhecido pela trocação e sou um atacante melhor que ele. Com luvas pequenas, eu o nocautearia em segundos… eu lutaria Jon Jones também na jaula, se o dinheiro estivesse certo.”

Durante a conferência de imprensa, Fúria de Tyson deram um verdadeiro show e mostraram o cinturão que o vencedor leva para casa após a luta. Houve um momento em que o ‘Rei Cigano‘falou sobre o tamanho potencial do pênis de Ngannou apenas pelos cliques. Fury reconheceu que está recebendo muito dinheiro para lutar contra Ngannou, provando que ele se esquivou de Usyk porque o dia de pagamento não era o mesmo. Tyson Fury x Francis Ngannou acontecerá no dia 28 de outubro e irá ao ar no TNT PPV esportivo no Reino Unido. Nenhum preço para o evento foi definido ainda.