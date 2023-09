Boxe: Yokasta Valle deixa claro o sonho de Oscar de la Hoya: ela quer lotar o Estádio Nacional da Costa Rica

Ccomprar riquenho boxerDe Yoka a Valle está fazendo história no boxe em seu país e quer fazer uma luta memorável em casa, diante de uma multidão de 50 mil fãs. Valeconhecida por seu impressionante histórico no boxe feminino e seu comprometimento com o esporte, pretende tornar esse sonho realidade.

Vale, que é campeã mundial até 105 libras, cativou o público com sua habilidade e dedicação no ringue. Ao longo de sua carreira ela provou ser uma competidora feroz e uma verdadeira embaixadora do esporte na Costa Rica. Agora, sua visão é levar o boxe a um novo nível em seu país, enfrentando um grande público em um evento sem precedentes, e ela quer fazer isso como campeã.

“A carreira de Yokasta Valle está apenas começando e o plano é que possamos vê-la diante de 50 mil pessoas, lutando pela unificação dos títulos mundiais”, disse o promotor Oscar de la hoya.

Yokasta Valle defenderá seus títulos no sábado

Embora ainda não haja detalhes específicos sobre quando e onde esse evento ocorreria, o simples fato de que De Yoka a Valle tem essa visão é uma prova de sua ambição e desejo de contribuir para o mundo do boxe e seu país de origem.

Antes disso, ela tem que defender seus títulos de peso mínimo IBF e WBO contra Maria Micheo Santizo neste sábado em uma das lutas principais do programa Golden Boy Promotions.

A ideia de uma luta diante de 50 mil espectadores no Estádio Nacional da Costa Rica seria um marco não só para Valle, mas também para o próprio esporte. Refletiria o crescimento e a paixão que o boxe feminino tem experimentado na região, proporcionando aos jovens aspirantes a boxeadores um exemplo a seguir e uma fonte de inspiração.