O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um suporte crucial para idosos e pessoas com deficiência em nosso país. No entanto, muitos requerentes se deparam com a frustração de terem seu pedido negado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Entenda as razões por trás das negativas do BPC e, mais importante ainda, como reverter essa decisão e assegurar o tão necessário auxílio.

BPC negado? Saiba como recorrer da decisão do INSS

Receber a notícia de que seu pedido de BPC foi negado pode ser devastador. Contudo, para entender o motivo por trás dessa negativa, é crucial compreender os requisitos de acesso a esse benefício social. Para ser elegível, o solicitante deve atender a alguns critérios, incluindo:

Renda familiar

Primeiramente, a renda familiar por pessoa não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Esse é um dos principais fatores que resultam em negativas do BPC. O requerente deve ser um idoso com mais de 65 anos ou uma pessoa com deficiência.

Além disso, é essencial que o solicitante esteja inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), e o pedido deve ser feito junto ao INSS. Em suma, o INSS é responsável por analisar a solicitação, agendar a perícia médica ou avaliação social e, por fim, aprovar ou indeferir a solicitação.

Por que meu BPC foi negado?

Se você verificar que seu pedido de BPC foi negado, é importante compreender as possíveis razões por trás disso. Algumas das principais causas incluem:

Aumento de renda familiar



Se a renda familiar aumentar além de 1/4 do salário mínimo por pessoa, o benefício pode ser negado. Além disso, informações desatualizadas no CadÚnico podem levar à negativa do pedido.

Se o INSS determinar que o requerente não está incapaz de trabalhar, isso pode resultar em uma negativa. Bem como, ter outra fonte de renda salarial ou previdenciária pode influenciar na negativa do BPC. Por fim, se não for possível provar que a família não pode ajudar na subsistência do requerente, o benefício pode ser negado.

O que fazer se seu BPC foi negado?

Receber a notícia de que seu pedido de BPC foi negado não é o fim da linha. No entanto, é o momento de agir. Desse modo, após a negativa, você tem um prazo de 30 dias para apresentar uma defesa ao INSS de forma administrativa. Confira as etapas que devem ser seguidas pelo requerente:

Reunir provas

Antes de apresentar sua defesa, reúna todas as provas que demonstram sua necessidade de auxílio. Em suma, isso pode incluir receitas médicas, resultados de exames, laudos médicos, orçamentos para tratamentos clínicos, recibos de gastos em farmácias e clínicas médicas, entre outros. Além disso, certifique-se de que seus dados no CadÚnico estejam atualizados para garantir o reconhecimento como uma família de baixa renda.

Opções de recurso

Com suas evidências em mãos, você pode optar por:

Apresentar um recurso administrativo de forma direta ao INSS.

Protocolar uma ação judicial com um processo que apresente sua defesa de forma mais formal.

Buscar ajuda no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), especialmente se o problema estiver relacionado a dados pessoais.

Certamente, receber um BPC negado pode ser desanimador, mas é importante lembrar que a luta não acabou. Isso porque com paciência, evidências sólidas e o conhecimento adequado dos requisitos, é possível reverter essa decisão e garantir o auxílio tão necessário para sua sobrevivência.Portanto, não desista, pois seus direitos merecem ser defendidos.

Cuidado com golpes de falsos de advogados

Falsos advogados frequentemente solicitam pagamentos adiantados para seus serviços, prometendo resultados positivos. No entanto, uma vez que o dinheiro é pago, as vítimas muitas vezes descobrem que não receberão qualquer assistência real ou que suas chances de sucesso não aumentaram.