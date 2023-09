BRADESCO, INTER e CAIXA emitem COMUNICADO para seus clientes

O Inter, o Bradesco e a Caixa trilham um novo caminho na economia digital e emitem comunicado para todos clientes à respeito da implementação do Drex, a versão digital do real. Neste artigo, iremos explorar os avanços e implicações desta inovação que está transformando o cenário bancário brasileiro.

O Primeiro Passo: Transferência Simultânea

No início desta semana, o Inter, o Bradesco e a Caixa realizaram uma operação pioneira: a primeira transferência simultânea entre três bancos utilizando o Drex. Esta operação foi possível graças à tokenização de reservas bancárias, um processo que insere estas reservas em uma rede blockchain.

Como Funcionou a Operação

As reservas bancárias tokenizadas da Caixa e do Inter foram enviadas simultaneamente para o Bradesco, que por sua vez retornou as reservas, confirmando o sucesso da operação. Este marco representa um grande avanço na fase de testes do piloto do Drex.

O Foco do Banco Central

Atualmente, o Banco Central está concentrando seus esforços em avaliar a viabilidade das operações interbancárias por meio da CBDC (moeda digital do banco central), utilizando a tecnologia blockchain. Além disso, também estão sendo estudados fatores como a escalabilidade da rede, privacidade e segurança.

Adiamento da Fase do Piloto

Apesar dos avanços, o Banco Central anunciou recentemente o adiamento do fim da fase do piloto para maio de 2024. A decisão se deu devido a alguns imprevistos nesta etapa, incluindo a necessidade de evolução e amadurecimento das soluções de privacidade disponíveis no mercado, a revisão da largura de banda disponível para alguns participantes e a mobilização de pessoal no movimento de valorização da carreira do BC.

Avanços no Piloto do Drex

Mesmo com o adiamento, os bancos participantes do piloto continuam avançando em suas atividades. Recentemente, o BTG Pactual e o Itaú Unibanco concluíram a primeira transferência interbancária do piloto, marcando mais um avanço significativo no projeto.

A Primeira Transferência entre Dois Bancos Públicos

Entre os dias 30 e 31 de agosto, a Caixa e o Banco do Brasil realizaram a primeira transferência entre dois bancos públicos utilizando o Drex. Esta operação foi vista como um passo importante para fomentar uma economia tokenizada e abrir novas possibilidades para o mercado financeiro.

A Primeira Transferência entre um Banco Público e um Banco Privado

Nesta semana, o Inter e a Caixa realizaram a primeira transferência entre um banco público e um banco privado com o Drex. Para a operação, o Inter emitiu seu primeiro lote de reais digitais no valor de R$ 77,77.

O Futuro do Drex

Segundo a Caixa, o Drex promete trazer uma melhoria e redução de custos em diferentes serviços financeiros. Por exemplo, o financiamento de um imóvel poderá ser realizado em questão de horas, uma vez que tanto o dinheiro quanto o imóvel serão tokenizados.

Participantes do Piloto do Drex

A fase de piloto do Drex conta com 16 iniciativas aprovadas, envolvendo instituições financeiras individuais e consórcios. Desde junho, esses participantes têm estado ativos na rede blockchain, permitindo a realização de operações.

A entrada do Inter, Bradesco e Caixa na era do Real Digital e Drex representa uma revolução no setor financeiro. Estes avanços prometem trazer uma maior eficiência e segurança nas operações interbancárias, bem como uma economia tokenizada que pode abrir novas possibilidades para o mercado financeiro.